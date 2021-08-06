調查：台灣人普遍同情香港人 但僅3成6支持移民

香港因政治動盪及《香港國安法》引發移民浪潮，台灣因地理位置和文化接近，成為許多港人移居的熱門地點之一。根據台灣當局統計，香港人士去年赴台灣居留人數共1萬813人，創下歷史新高。

美國《外交政策》雜誌5日刊登一篇由南樂（Lev Nachman）丶莫哲暐（Chit Wai John Mok）等四名學者所撰寫的有關台灣人對港人態度的分析文章。

今年5月，他們針對一千名台灣人所做的民調顯示，有六成的台灣人支持香港的「反送中」運動，其中以年輕人和民進黨的支持者為主。然而，雖然支持香港「反送中」運動，但當問及是否應對港人提出實質幫助時，台灣人看法分歧。

調查指出，有29%的人認為台灣義務幫助港人，33%則反對，另外還有近四成的人態度曖昧，持中立意見。

為了協助香港人，台灣2020年7月成立了「台港服務交流辦公室」專責處理香港人道援助工作，但到底幫助了多少人，陸委會曾對德國之聲回應稱，因港人人道援助工作事涉機敏，為保護受助個案的安全及隱私，避免協助機制受到干擾及滲透，不便對外說明受助個案數目及相關資訊。

學者分析稱，民進黨的支持者更傾向於支持香港人，有四成的人認為台灣有義務給予協助，但民進黨支持者中，大部分都不認同援助港人是義務。

有別於西方國家，台灣沒有完善的庇護機制，內政部早在2005年提出《難民法》草案，2016年通過初審，但至今沒有進入二讀程序。反對聲音主要擔心會有中國滲透，而台灣憲法表明港澳與大陸地區不屬「外國」，若制定《難民法》就意味著要修訂對有關地區的「國籍」定義，牽一發動全身。

台灣人：擔心影響自身利益

針對為何台灣人對幫助港人看法分歧，學者在文中解釋，台灣人對香港人與北京政府的對抗感到同情，是因為抵抗北京是台灣人認同的，但這種支持與希望與香港人分享資源，或與港人個人情感上的連結，本質上有所不同。

台灣對港人的幫助，最主要的方式即為賦予他們居留權。但該調查顯示，台灣人對此態度模糊，有36%支持港人移民台灣，23%人反對，而抱持曖昧態度的人最多，佔了四成二。

為何台灣人對港人移居台灣持矛盾態度，該文分析，可能是台灣人對香港人總體感到同情，但卻又擔心這麼多移民可能會影響自身利益。舉例來說，台灣人認為在經濟上台灣能從香港移民中受惠，但從個人角度出發，他們看到的是香港移民可能損害本地人的商業競爭力。

文中以房地產為例，台灣房價高丶與工資不成比例，對年輕人造成負擔，港人移民則可能進一步導致房價高漲，因此只有25%的台灣人支持港人在台灣買房。

台灣學者曾對媒體稱，港人數量仍沒有多到能撼動台灣房市，但有建商可能利用該議題炒作房市。淡江大學產業經濟系副教授莊孟翰曾撰文指出，港人在台居留勢必購買不動產，不過所佔整體市場比重可能不大，因此台灣房地產市場還是以內需為主，香港的變動應該不會造成太大沖擊。

另外，文中也提及，無論黨派丶台灣人認為，香港人大規模移居台灣，可能構成安全威脅，特別是來自中國的滲透和假訊息。而台灣政府也對此感到警覺，為避免中國大陸利用香港移民滲透台灣，台灣陸委會四月底曾表示正擬定緊縮未來港人赴台定居資格，增加「長期居留」申請的把關程序。

該文也提及一個令學者感到意外的發現，雖然僅有36%的台灣人支持港人移民台灣，但有43%的人支持應允許移民台灣的香港人投票，他們認為這顯示一種公民民族主義，也就是「若成為台灣社會的一部分，就應該能夠參與其中的政治」的想法。

（外交政策、德國之聲等）

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