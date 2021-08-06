傳日本將在石垣島部署導彈 胡錫進揚言消滅日本自衛隊

日本讀賣新聞日前報導，日本防衛省已決定在2022財年底前，將陸上自衛隊的一支飛彈部隊部署到沖繩縣石垣島。對此，環球時報總編輯胡錫進揚言，日本膽敢攻擊大陸，解放軍將消滅自衛隊，「為中國人民出自甲午海戰以來憋了一個多世紀的惡氣」。

讀賣新聞指出，即將部署反艦和防空飛彈的石垣島距離台灣約270公里，將是日本在全長1,200公里的琉球群島中部署飛彈的第4個島嶼。其他3個部署飛彈的島嶼分別為鹿兒島縣奄美大島、沖繩本島和宮古島。

對此，胡錫進5日在其微信公眾號發文稱，日本在靠近台灣的島嶼上搞威懾台灣局勢的軍事構建，「那相當於幫美國『扛炸藥包』炸中國這個碉堡。」

他表示，一旦台海爆發戰爭，從日本的島嶼上發射一枚指向解放軍的導彈，那些島嶼都將立刻遭到飽和打擊，「咱們在閱兵式上看到的東風-17，就很適合承擔這個任務」。

文章甚至說，「如果日本海上自衛隊敢做進一步賭博，解放軍將消滅那支自衛隊，打擊日本本島的軍事基地，為中國人民出自甲午海戰以來憋了一個多世紀的惡氣。中國的東風-21D和東風-26將清楚告訴日本右翼們時代已經顛倒了過來。」

胡錫進並指，中國擁有超級的工業生產能力，這次全球抗疫就仰賴中國工業集中轉產關鍵物資的爆發力。「美日不要逼中國將這種爆發力用來生產可以把他們的艦隊和亞太軍事基地都打成篩子的『東風快遞』系列，中國生產它們並不比生產輸往世界的呼吸機更加困難。」

對於美國宣布售台M109A6自走砲車，胡錫進在同一篇評論中也說，「一個常識是，兩岸如果爆發全面戰爭，解放軍肯定要對台灣軍事目標實施飽和打擊」，「（到時）還能有台軍自行火炮（自走砲）的用武之地嗎？」

他表示，一旦戰爭降臨，美國賣給台灣的武器裝備除了被當即摧毀的，其他將悉數成為解放軍的戰利品。