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盛九元：美國打「台灣牌」遏制中國發展本質並未改變

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
上海社科院台灣研究中心主任盛九元5日表示，美國通過打「台灣牌」遏制中國發展的本質並未改變。新華社資料照片
上海社科院台灣研究中心主任盛九元5日表示，美國通過打「台灣牌」遏制中國發展的本質並未改變。新華社資料照片

美國國防安全合作局4日表示，美國務院批准售台40門M109A6自行榴彈炮等項目，金額約7.5億美元。上海社科院台灣研究中心主任盛九元5日表示，美國通過打「台灣牌」遏制中國發展的本質並未改變，這種做法不僅危害中國主權，破壞兩岸關係穩定，同時也會進一步危及台海和平，最終也會對美國整個國家利益造成損害。

據香港文匯網，盛九元表示，第一，民進黨當局不斷推出一系列「台獨」政策，妄圖推進「漸進台獨」，尋機謀求「法理台獨」，在這種現狀下，華府向台出售武器，回應美國國內反華分子、軍工企業的訴求，向「台獨」分裂勢力釋放了錯誤的信號，不僅嚴重侵犯中國主權，也嚴重危害了台海和平。

第二，民進黨當局不斷地提出「以武拒統」口號，不斷增加國防費用開支，這些做法不僅耗費台灣財力和民眾福祉，而且嚴重危害亞太和平，而美國仍然向台灣出售武器，實際上就是變相地支持「台獨」分子或者鼓勵民進黨當局「以武拒統」，這樣的做法是非常危險的。

第三，台海和平的關鍵是處理好兩岸關係，民進黨當局能夠回歸到「九二共識」的正確立場上，讓兩岸有共同的政治基礎來推動兩岸關係的和平發展，這才是唯一正確的道路。任何與這條道路相背離的，都不利於台海和平，不利於兩岸關係穩定。美國這次對台軍售，顯然與這個宗旨背道而馳。

台獨 民進黨 台海

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