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習近平：將向全球供20億劑疫苗及捐贈1億美元

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸國家主席習近平5日表示，決定向「新冠疫苗實施計畫」捐贈1億美元，用於向發展中國家分配疫苗。（圖／取自新華網）
大陸國家主席習近平5日表示，決定向「新冠疫苗實施計畫」捐贈1億美元，用於向發展中國家分配疫苗。（圖／取自新華網）

大陸國家主席習近平5日在新冠疫苗合作國際論壇首次會議上致詞表示，他期待此次論壇會議為全球疫苗公平可及邁出新步伐，為發展中國家團結合作注入新動力。他還強調，中國大陸將努力向全球提供20億劑疫苗，並決定向「新冠疫苗實施計畫」捐贈1億美元（約新台幣28億），用於向發展中國家分配疫苗。

據大陸外交部網站消息指出，習近平5日向新冠疫苗合作國際論壇首次會議發表書面致詞。習近平表示，今年5月，他在全球健康峰會上宣布了中國支持全球團結抗疫的5項舉措，其中包括倡議設立新冠疫苗合作國際論壇，由疫苗生產研發國家、企業、利益攸關方一道探討推進全球疫苗公平合理分配。

他說，當前，疫情起伏反覆、病毒頻繁變異，期待本次論壇會議為全球疫苗公平可及邁出新步伐，為發展中國家團結合作注入新動力，為人類早日戰勝疫情做出新貢獻。

習近平強調，中國始終秉持人類衛生健康共同體理念，向世界特別是廣大發展中國家提供疫苗，積極開展合作生產，這是疫苗作為全球公共產品的應有之義，中國會繼續盡己所能，幫助廣大發展中國家應對疫情。今年全年，中國將努力向全球提供20億劑疫苗，並決定向「新冠疫苗實施計畫」捐贈1億美元，用於向發展中國家分配疫苗。「我們願同國際社會一道，推進疫苗國際合作進程，推動構建人類命運共同體。」

新冠疫苗 習近平 疫情

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