孟晚舟案進入尾聲 律師強攻美國扭曲案件事實

華為首席財務長孟晚舟5日重返加拿大法庭參與最後幾周的美國引渡案聽證會，這個聽證會已持續兩年多，但相關法律程序即將結束。為了說服加拿大法院不要建議將孟晚舟引渡到美國，她的律師們4日對美國在引渡請求中提供的信息可靠性提出質疑。

49歲的孟晚舟於2018年12月在溫哥華國際機場被捕，美國對她發出逮捕令，指控她在華為在伊朗的業務往來方面誤導匯豐銀行，可能導致該銀行違反美國經濟制裁。孟晚舟聲稱她是無辜的，她一直在加拿大對抗引渡程序。

這個案件的聽證會預計將持續到8月20日，重點集中在她的律師論點的第三部分，也就是美國檢察官在向加拿大的引渡請求時，扭曲了她的案件當中的一些事實。

孟晚舟的辯護律師達克特 (Mona Duckett) 在不列顛哥倫比亞省最高法院告訴副首席法官霍姆斯 (Heather Homes)，她沒有辦法知道美國在引渡孟晚舟的請求中是否蒙蔽了法官的眼睛。辯方稱美國對此案的記錄「明顯不可靠」，加拿大檢察官對此提出異議。

這一階段結束後，聽證會將轉入補救階段，這將涉及孟晚舟提出的自己被捕過程中發生濫用程序的相關指控。此後，法院將舉行拘押聽證會，以確定是否有足夠證據證明孟晚舟可以接受審判。外界普遍預計加拿大法院將在秋季對此案作出決定。

加拿大司法部一位發言人3日表示，孟晚舟將繼續按照加拿大法律獲得公平的法律程序。華為在4日的一份聲明中說，該公司對孟晚舟的清白「仍有信心」，並補充說該公司將繼續支持她的辯護。

在孟晚舟被捕後的幾天裡，中國拘留了兩名加拿大人--商人斯帕弗 (Michael Spavor) 和前外交官康明凱 (Michael Kovrig)，這立即使渥太華和北京關系陷入僵局。加拿大政府過去兩年多次向美國政府施壓，要求其幫助向中國施壓釋放這兩個人。

多倫多大學副教授王惠玲 (Lynette Ong) 說，自從拜登於今年1月成為美國總統以來，該案件的背景已經「發生了重大變化」。她認為，拜登回歸更傳統的外交模式，意味著加拿大可以依靠美國為這兩名加拿大人辯護，而這是在前總統特朗普時期無法做到的。

王惠玲指出：「在拜登時代，盟國必須為對方的利益著想，而在特朗普時代，情況並非如此--該政府在很大程度上是一種單邊侵略性的做法。」

(路透社、美聯社)

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