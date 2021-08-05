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林毅夫：再過30年 美國就會對中國「心悅誠服」

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫。中新社
北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫。中新社

對中國大陸發展前景一向樂觀看待的北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫預言，2050年，中國人均GDP將達到美國的50%，但因中國人口是美國的4倍，因此總體經濟規模將是美國的兩倍。「到那時，美國大概就會心悅誠服」。

林毅夫近期出版新著作《論中國經濟：挑戰、底氣與後勁》，北京大學國家發展研究院微信公眾號4日發布出版社與《環球人物》雜誌對林毅夫的聯合專訪。

在專訪中，林毅夫維持其一貫看好大陸經濟表現的論點。 他表示，按購買力平價計算，中國的GDP2014年就超過美國。按市場匯率計算，國際上一般共識是，中國經濟規模會在2030年超越美國。但由於這次新冠疫情，英國一家研究機構預測，可能讓中國提前兩年超過美國。

林毅夫指出，1900年，八國聯軍的成員（英國、美國、法國、德國、義大利、俄國、日本、奧匈帝國）是當時世界上八個最強的工業化國家，按購買力平價計算，八國GDP加起來占全世界的50.4%。

2000年時，八國集團（G8，美國、英國、德國、法國、義大利、俄羅斯、日本、加拿大）當中只換了一個國家，即加拿大取代奧匈帝國。這一年，G8的GDP加起來占全世界的47%。

林毅夫表示，也就是說，這100年裡，發展中國家做了那麼多努力，只不過讓世界上八個最大、最強的工業化國家在全世界經濟中的比重下降3.4%，但發展中國家的人口增長快於發達國家，因此人均GDP差距反而擴大了。

他指出，中共中央總書記習近平2018年召開中共中央外事工作會議時提出「百年未有之大變局」這一看法，最主要原因就是，2018年G8的GDP之和占全世界比例降低到34.7%，失掉了主導世界的力量。

林毅夫認為，在這樣的世界格局變化中，最感到失落的無疑是美國。美國在2000年的GDP占全世界21.9%，現在大概只占16%。中國的影響力逐漸提高，美國的影響力相對衰落。

林毅夫指出，只要中國抓住有利發展條件，把自身發展起來。按「十九大」提出的設想，到2050年把中國建設成「社會主義現代化強國」。屆時，中國人均GDP就可以達到美國的50%，總體經濟規模就是美國的兩倍。

他預期，2050年左右，中國東部沿海地區人均GDP就會跟美國一樣，產業和技術水平和美國相比也沒有了差距，美國對中國「卡脖子」的空間就沒有了。與此同時，中國還有中西部10億人口，差不多是美國的3倍，但人均GDP只有美國的三分之一，仍有快速發展潛力。

林毅夫說，「到那時，美國大概就會心悅誠服」。主要原因有三點：

一、美國沒有可以「卡脖子」的優勢了，現在的一些優勢到時都會被中國追趕上；

二、中國的經濟規模已是美國的兩倍，「再怎麼吵、怎麼鬧，也改變不了這個事實」；

三、中國還可以比美國發展得更快。到時中國是全世界最大的經濟體，也是最大的市場，每年全世界的增長主要在中國。美國要想發展得好，自然不能忽視中國市場。

林毅夫表示，其實這種轉變是有歷史經驗的。例如在八國聯軍和G8中唯一的亞洲國家：日本，在整個20世紀都是亞洲經濟的領頭羊。但2010年中國經濟規模超過日本，現在中國經濟規模更是日本的2.8倍，「她再不高興也改變不了事實」。

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