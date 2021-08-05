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孟晚舟案 最後階段庭審開庭

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
華為公司副董事長、首席財務官孟晚舟引渡案，8月4日在加拿大溫哥華再次開庭。路透
華為公司副董事長、首席財務官孟晚舟引渡案，8月4日在加拿大溫哥華再次開庭。路透

華為公司副董事長、首席財務官孟晚舟引渡案，8月4日在加拿大溫哥華再次開庭，這一引起全球關注的案件即將進入最後階段。孟晚舟的辯護團隊和代表美國司法部的檢控官之間將進行兩周多的法庭辯論，庭審過程預計於8月21日結束。

北京晚報報導，庭審開始前，孟晚舟面帶微笑走出家門，與門口等候的各國記者問候早安，隨後就搭車離開。

在本周的庭審中，法庭將圍繞辯方主張的程序濫用「第三分支」進行審理，即孟晚舟一方主張，美國提交給加拿大的引渡案件記錄（ROC）內容存在大量不實和誤導信息，濫用美加的引渡程序，法庭應據此終止引渡。

信報財經報導，代表孟晚舟的律師Mona Duckett周三在加拿大卑詩省最高法院，向負責審理的助理首席法官Heather Holmes稱，無法相信美國政府根據她的要求而提交的紀錄，因為顯然不可信。加拿大檢察官反對有關指稱。

雙方律師就證據可信性進行討論後，預期下一步將就濫用程序指控作出討論，然後再就有沒有足夠證據確定孟晚舟須面對審訊。

加拿大司法部重申，有信心孟晚舟將有公平審訊。華為重申孟晚舟無辜。

孟晚舟

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