陸氣候變化藍皮書：「極端天氣氣候事件風險加劇」

中國大陸氣象局4日發布的「中國氣候變化藍皮書（2021）」顯示，氣候系統的綜合觀測和多項關鍵指標表明，氣候系統變暖仍在持續，極端天氣氣候事件風險進一步加劇。

新華社報導，藍皮書顯示，2020年全球平均溫度較工業化前水平（1850至1900年平均值）高出1.2攝氏度，是有完整氣象觀測記錄以來的三個最暖年份之一。

大陸國家氣候中心副主任巢清塵表示，中國大陸是全球氣候變化的敏感區和影響顯著區，升溫速率明顯高於同期全球平均水平。1951至2020年，中國大陸地表年平均氣溫呈顯著上升趨勢，升溫速率為0.26攝氏度/10年。

「近20年是20世紀初以來中國最暖時期，1901年以來的10個最暖年份中，除1998年，其餘9個均出現在21世紀。」巢清塵說。

同時，藍皮書指出，1961至2020年中國大陸平均年降水量呈增加趨勢，平均每10年增加5.1毫米，江南東部、青藏高原中北部、新疆北部和西部降水增加趨勢尤為顯著。

巢清塵表示，高溫、強降水等極端天氣氣候事件增多增強，中國大陸氣候風險水平趨於上升。1961至2020年，中國大陸極端強降水事件呈增多趨勢，極端低溫事件減少，極端高溫事件自1990年代中期以來明顯增多；1990年代後期以來登陸中國大陸颱風的平均強度波動增強。

此外，1991至2020年，中國大陸氣候風險指數平均值（6.8）較1961至1990年平均值（4.3）增加了58%。2020年，中國大陸氣候風險指數為10.8，是1961年以來第三高值。