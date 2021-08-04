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共築東亞抗疫屏障 王毅：大陸已對外提供逾7.5億劑新冠疫苗

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸國務委員兼外長王毅3日透過視訊出席東協與中日韓（10+3）外長會議。（圖／取自大陸外交部網站）
大陸國務委員兼外長王毅3日透過視訊出席東協與中日韓（10+3）外長會議。（圖／取自大陸外交部網站）

大陸國務委員兼外長王毅3日在東協與中日韓（10+3）外長會議上表示，要共築東亞抗疫屏障，中方迄今已對外提供超過7.5億劑疫苗，未來4個月內將繼續向「新冠疫苗實施計畫」（COVAX）提供1.1億劑疫苗，同時今後3年還將再提供30億美元（約新台幣840億元）國際援助。

據大陸外交部網站消息指出，王毅3日下午以視訊方式出席東協與中日韓（10+3）外長會。他說，當前，全球疫情反覆演變、經濟復甦分化明顯、新型挑戰層出不窮。各國應繼續齊心協力，大力開展務實合作，促進經濟整體復甦，不斷提升東亞國家危機應對能力。同時著眼長遠，完善機制，提升10+3合作的韌性與活力，共同維護東亞地區持續多年、來之不易的穩定繁榮局面。

王毅表示，10+3國家是東亞合作的中堅力量，要以明年10+3合作啟動25周年為契機，制定「10+3合作工作計劃（2023-2027）」，規畫未來合作路線圖，服務東亞共同體目標。

王毅指出，第一，是共築東亞抗疫屏障。中方將不斷加大疫苗供應，助力各國接種進程。中方支持用好10+3合作基金和東協抗疫基金，採購疫苗等抗疫急需物資，加快推進10+3應急醫療物資儲備中心和東協儲備庫建設。希望各方秉持科學、公正、客觀立場，反對溯源政治化圖謀，抵制「政治病毒」侵害溯源研究，攜手防範未來風險，維護全球公共衛生安全。

第二，共推東亞經濟融合。要爭取RCEP早日生效實施，加快區域經濟一體化進程；提升產業鏈、供應鏈抗風險能力，落實好10+3互聯互通再聯通倡議；中方願繼續為深化瀾湄合作、中國—東協東部增長區合作做出新的貢獻；提高清邁倡議多邊化的可用性，推進綠色金融合作，發揮好10+3銀聯體作用，服務區域經濟金融治理。

第三，共謀東亞轉型發展。要加快區域數位轉型，用好東亞國家市場規模優勢，大力開展人工智慧、數位經濟等務實合作；要加快區域能源轉型、積極開展能源安全合作，促進綠色增長；要推動落實聯合國2030年可持續發展議程，加快區域鄉村發展轉型；中方願與各方分享減貧經驗，透過東亞減貧合作倡議項目，推動地區國家實現更好發展。

第四，是共鑄東亞價值基礎。要積極開展教育、文化、媒體等領域交流；要立足東亞，放眼世界，以東亞和平穩定助力全球安定和諧，以東亞經濟發展助力全球經濟復甦，以東亞科學治理助力全球有序發展。

新冠疫苗 東協

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