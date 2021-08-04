張展營養不良送醫 前律師：難受到人道的對待

因在新冠疫情爆發初期到武漢進行採訪而遭中國政府以「尋釁滋事」判刑4年的公民記者張展，近日傳出因持續在監獄中進行半絕食抗議，導致目前體重已下降至不到40公斤，也面臨嚴重營養不良的情況，她已在7月31日被送醫。

長期關注中國維權議題的張展關注組發言人王劍虹向德國之聲分享了張展母親8月2日分享的張展近況，內容指出她終於透過電話與張展會見，但醫生說張展目前除了營養不良外，腿跟腳也浮腫非常嚴重。她母親寫道：「同張展通電話時，勸她定要正常吃飯，她還是堅稱自己無罪，不會正常吃飯。」

德國之聲掌握到的消息指出，自從張展從看守所被轉往監獄後，她的家人一直無法順利獲得到監獄探視的權利，在8月2日獲准以電話的方式會見前，已經半年無法見到她。今年5月，熟知張展情況的消息人士告訴德國之聲，監獄的管理人員不斷以各種藉口拒絕讓張展媽媽與她會見，導致張展媽媽在多次碰壁後，對於是否能順利見到張展已不抱太多希望。

在張展面臨最終判決前曾代理其案件的中國人權律師任全牛告訴德國之聲，他認為在張展家屬都無法成功會見她的情況下，目前幾乎沒有其他渠道可以確切掌握張展的病情。他說：「因為上海前段時間也沒有太大的疫情，我認為獄方拖到現在才讓家屬用電話會見是意料之中的事，而張展持續絕食也是意料之中的事。」

任全牛表示，之前他會見張展時，張展便一直表示要用絕食來表達自己的憤怒與抗議，但她抗議的主要是中國對言論的管控，而不是為了自己的自由。他說：「我認為政府不會因為她絕食、健康出狀況而減輕對她的一些獄中管控，因為他們是不講人性的。她在看守所時健康情況就已經很不理想，但當時看守所就認為她身體沒事，不需要取保候審養身體。」

他指出，張展被轉到監獄後，依然不認罪跟不認錯，所以在她不妥協的情況下，任全牛認為獄方也不會給她一個更人道的對待。他說：「即使張展出了意外，他們也會說張展是自己選擇的。」

事實上，張展並非在近期唯一嘗試透過絕食來抗議中國政府限制人民自由的維權人士。今年1月，中國維權人士郭飛雄原訂從上海搭機到美國探視剛接受癌症手術的妻子，但卻在機場被海關以「國家安全」的理由攔截，阻止他出國探視。

郭飛雄後來宣布要以絕食抗議來要求中國政府放行，但不久後，他便與外界失聯。 任全牛認為，對於想要透過極端手段來抗爭的人，中國政府不僅不會縱容，甚至會反過來用極端手段威脅他們的人身自由，甚至讓他們消聲匿跡。

他向德國之聲表示：「政府不會阻止這些人採用極端抗爭手段，這就是他們對生命沒有敬畏的態度。」

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