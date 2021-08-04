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陸智庫：受颱風影響 7月南海美軍偵察機架次大減六成

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸國務委員兼外長王毅8月3日透過視訊出席中國—東協（10+1）外長會。（取自大陸外交部官網）
大陸國務委員兼外長王毅8月3日透過視訊出席中國—東協（10+1）外長會。（取自大陸外交部官網）

大陸智庫「南海戰略態勢感知」指出，受颱風「煙花」、「查帕卡」影響，7月美軍累計出動27架次大型偵察機前往南海活動，不僅比6月的36架次少，和去年同期的67架次相比更大減近六成。

根據大陸外交部官網消息，大陸國務委員兼外長王毅3日透過視訊出席中國—東協（10+1）外長會時也暗批美國在南海的行動。

王毅說，「個別域外國家公然介入本地區領土和海洋爭議，在中國和東盟（台灣稱「東協」）國家之間大搞挑撥離間，派出大量先進艦機四處挑釁，已成為南海和平穩定最大的攪局者。」

他強調，「南海不是也不應成為大國博弈的角鬥場，我們不能聽任他們破壞本地區和平穩定的良好局面。」

王毅表示，中方將繼續履行「南海各方行為宣言」的承諾，堅持由直接當事國通過磋商談判和平解決爭議，不採取激化矛盾、擴大分歧的單方面行動，同時深化海洋領域務實合作。

「南海戰略態勢感知」在其官方微博的發文還指出，圍繞台灣，美軍繼續製造台海緊張。7月28日，美海軍「班福德號」號驅逐艦穿越台灣海峽，2021年來此類行動保持著每月一次的頻率。

另，7月再次出現美軍運輸機降落台灣的情況，7月15日、19日，美空軍一架C-146A「獵狼犬」特種作戰運輸機（AE68B6）及美中情局下屬一架C-130J運輸機（A44973）降落台灣。「南海戰略態勢感知」指出，過去兩個月美軍運輸機三次降落台灣，值得高度關注。

南海 美軍 王毅

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