「白色恐怖」橫掃香港 傳媒人、藝術家紛紛移民出走

《香港自由新聞》報導，知名資深新聞人、香港外國記者會前主席韋安仕（Steve Vines）已離開香港，目前人在英國。他在一封發給親友的電郵中提到，「白色恐怖」已經橫掃香港，而他看不出來情況在短期內有任何好轉跡象。而韋安仕的離開，也對香港的新聞從業者釋放出另一個危險的信號。

曾主持過香港電台英文節目《The Pulse》、在香港待了超過35年的韋安仕表示，離開香港是一個「帶著沉重心情、混雜極大遺憾與解脫」的情緒下所作的決定。他稱「香港現在處於非常黑暗的境地，因為中國的獨裁大幅削減及焚燒一國兩制僅存的破爛碎片。」

韋安仕自1987年移居香港，曾任職英國《衛報》駐港記者，也曾為BBC、《每日郵報》和《獨立報》及《亞洲時報》等媒體撰稿，其時事評論曾獲頒人權新聞獎。

韋安仕在6月30日於節目中表示自己將告別香港電台，並稱在香港國安法實施一周年的大環境下，「作為一個稍有批判性的人，都會認為不應再留在港台」。此前知名香港電台《瘋show快活人》主持曾志豪、《自由風自由PHONE》主持區家麟皆相繼被撤換，前者在7月中也已離開香港、抵達台灣。

韋安仕表示，他會非常想念香港的人，也夢想著有一天回來時，不用擔心成群的警察在早上出現在家門。

知名藝術家離港赴台

除了韋安仕以外，作為香港最知名異議藝術家之一的黃國才今天（8月3日）也在社群媒體上宣布，他已離開香港，他申請了台灣的就業金卡，目前人已在台灣。法新社報導，黃國才表示，他希望在台灣尋求「百分之百的言論自由」，免於香港政府對異議人士的打壓。

現年51歲的黃國才畢業於康乃爾大學的藝術家，曾任香港理工大學助理教授，經常以政治題材為其創作靈感。黃國才在2018年的一件名為《愛國者》的行為藝術作品中，把自己關在一個紅色鐵籠中，用手風琴演奏了中國國歌。

《立場新聞》採訪黃國才時，他分享了自己在離境時的心情。他說：「我不知道自己究竟在不在黑名單上？會不會放好行李卻在海關亮起紅燈？出境是否能夠過關是好大的賭博」。

黃國才說，一旦決定離開就已做好一輩子不能回香港的心理准備。而他也同時准備好，萬一過不了海關，他將會被捕、坐監、面對長時間審訊的種種磨難。抵台後，他說自己「更需要為在香港不能發聲的人去發聲」，並認為這是一個責任。

在香港國安法影響下，各行各業的人都逐漸因為過去支持香港民主派的行為而紛紛遭捕。2日，粵語流行歌手黃耀明因三年前在一名民主派政客的選舉集會上唱歌而被控「選舉舞弊」，被捕後獲釋；7月時，一本兒童讀物的兩名作者將民主派支持者比作被狼群包圍的羊，被控煽動叛亂，因而遭捕。

法新社報導，即便如此，香港特首林鄭月娥堅稱，香港的言論自由仍然完好無損。

「我老實問你，我們到底有失去什麼自由？」她在上個月底的一個英文廣播節目中說，她作為行政長官，每日都被攻擊和批評，反映香港仍有言論自由。

（綜合報導）

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