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鍾南山：群體免疫至少需83%施打率

中央社 / 台北3日電

自7月20日南京祿口機場出現防疫漏洞後，中國大陸本土確診病例持續擴張至多省，中國防疫專家鍾南山最近表示，全國至少需要有83%的人打了疫苗，才可能建立群體免疫。

中國官方通報，2日新增90例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中本土61例，除了疫情最先發生的江蘇45例，疫情還擴至湖南、湖北、河南、雲南、北京、上海、福建。自上月疫情發生以來，本土病例至少在15省出現。

綜合陸媒報導，中國原本朝向接種率覆蓋70%至80%，以求達群體免疫，但這次因應傳染力更強的Delta病毒，中國工程院院士鍾南山日前在廣州一場會議上表示，全國需要有83%的人打了疫苗，才可能建立群體免疫。

據中國國家衛健委公布，截至7月3日，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種疫苗12億9603.7萬劑次。

針對新一波疫情，鍾南山說，廣州5、6月也曾爆發涉及Delta病毒的疫情，但廣州初始病例數較少，主要是控制在當地社區，這次南京疫情，他也不太擔心，但非常關注傳播至湖南張家界的疫情。

他表示，張家界疫情涉及一場大型表演，有2000多人聚集在劇場，在封閉環境中，所有觀眾及密切接觸者全部要追蹤及檢查，是很大的醫療負擔，而目前問題還沒有完全解決。但他又說，只要各地及時採取防控措施，「再過十天半個月疫情可以得到控制。」

鐘南山認為，大規模疫苗接種實現群體免疫，需要2至3年的全球合作。

疫情 疫苗 鍾南山

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