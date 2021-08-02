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中印舉行第12輪軍長級會談 強調保持談判勢頭

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
中印舉行第12輪軍長級會談。圖／取自澎湃新聞
中印舉行第12輪軍長級會談。圖／取自澎湃新聞

中印兩軍在莫爾多／楚舒勒會晤點印方一側舉行第十二輪軍長級會談。雙方同意根據雙邊協定協定，保持談判對話勢頭，儘快解決剩餘問題。

據大陸國防部微信公眾號消息，中印兩軍在莫爾多／楚舒勒會晤點印方一側舉行第十二輪軍長級會談。在此之前，7月14日，中印兩國外交部長在杜桑貝舉行會見；6月25日，雙方召開中印邊界事務協調與磋商工作機制第22次會議。

根據中印第十二輪軍長級會談聯合新聞稿指出，雙方繼續就推動中印邊界西段實控線地區一線部隊脫離接觸坦誠、深入地交換意見。雙方同意此輪會談具有建設性，進一步增進了相互理解。雙方同意根據雙邊協定協定，保持談判對話勢頭，儘快解決剩餘問題。

在談判對話解決問題期間，雙方同意繼續作出有效努力，確保中印邊界西段實控線地區局勢穩定，共同維護和平與安寧。

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