中印舉行第12輪軍長級會談 強調保持談判勢頭
中印兩軍在莫爾多／楚舒勒會晤點印方一側舉行第十二輪軍長級會談。雙方同意根據雙邊協定協定，保持談判對話勢頭，儘快解決剩餘問題。
據大陸國防部微信公眾號消息，中印兩軍在莫爾多／楚舒勒會晤點印方一側舉行第十二輪軍長級會談。在此之前，7月14日，中印兩國外交部長在杜桑貝舉行會見；6月25日，雙方召開中印邊界事務協調與磋商工作機制第22次會議。
根據中印第十二輪軍長級會談聯合新聞稿指出，雙方繼續就推動中印邊界西段實控線地區一線部隊脫離接觸坦誠、深入地交換意見。雙方同意此輪會談具有建設性，進一步增進了相互理解。雙方同意根據雙邊協定協定，保持談判對話勢頭，儘快解決剩餘問題。
在談判對話解決問題期間，雙方同意繼續作出有效努力，確保中印邊界西段實控線地區局勢穩定，共同維護和平與安寧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言