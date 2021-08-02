香港歌手黃耀明被港府廉署拘捕 疑涉2018年立會補選

香港歌手黃耀明二日早上遭香港廉政公署拘捕，疑涉2018年立法會補選。黃耀明事後回覆：「今朝清早被拘捕，現已保釋。」

資料顯示，2018年3月11日舉行的立法會補選，港島區有4人參選，包括區諾軒、伍廸希、任亮憲及陳家珮，最終區諾軒勝出。而黃耀明曾於同年3月3日出席區諾軒造勢大會，獻唱及發言。

據星島日報，有消息指出，歌手黃耀明今早被廉署拘捕，被指違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》。據報，黃耀明疑涉2018年立法會補選，已獲准保釋，離開廉署。

黃耀明的社交網站facebook專頁，最後更新時間為今早8時10分，轉載支聯會副主席鄒幸彤的獄中書信。

資料顯示，2018年立法會補選於當年3月11日舉行，其中在港島區選區有4名候選人，包括區諾軒、伍迪希、任亮憲及新民黨的陳家珮，補選由區諾軒勝出。而黃耀明曾於當年的3月3日，出席區諾軒造勢大會。

黃耀明早年以樂隊「達明一派」主音身分最為人識，2012年在演唱會中公開出櫃，承認同性戀身分，此後多次為性小眾群體發聲，近年還熱心政治。