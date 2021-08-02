中印軍長級會談傳取得進展 近日有望發表聯合聲明

在時隔近4個月之後，旨在解決中印邊境西段對峙的新一輪軍長級會談7月31日在兩國邊境實控線中方一側的莫爾多會晤點舉行。印度網站News18稱，此次會談在中印外長於杜尚別會晤後兩週舉行，雙方談判取得積極進展，有希望就基阿姆溫泉地區和高格拉地區脫離接觸達成諒解。雙方還討論了「在其他摩擦點緩和情緒的具體細節，包括推進脫離接觸進程，共同維護邊境地區穩定」。目前尚未有官方聲明公布。

大陸環球時報引述熟悉情況的印方消息人士稱，此次會談共持續約9個小時，是迄今為止時間最短的一次軍長級會談。該消息人士說，「有跡象表明，雙方在此前僵持不下的基阿姆溫泉地區和高格拉地區脫離接觸問題上似乎有所突破」。但他強調，「在向各自軍政決策層匯報會談進展前，雙方都不會作出結論性的表態，不過可能會在未來一兩天內發表聯合聲明」。另一名印方消息人士則對《印度時報》透露，印方的底線仍是將對峙地區恢復至2020年4月底前原狀。

據《印度時報》報導，4月份舉行的第11輪談判中，印方代表就曾要求在基阿姆溫泉地區和高格拉地區脫離接觸，並恢復印軍對達普桑地區「不受阻礙的巡邏權」。不過後來取得的進展很有限。印方表示，雙方可在完成脫離接觸的步驟後，於「拉達克東部地區」實現武力降級。

《環球時報》報導，此次會談前，印度官方和媒體之間的互動頗值得玩味。一向以專業嚴謹著稱的印度財經媒體《商業標準報》7月14日援引印度政府消息人士的話披露，中國大陸軍隊在經歷了冬季的短暫平靜後，再次於「拉達克東部地區」的數個地點「越過邊境實控線」，與印軍至少發生過一次衝突，地點是靠近去年加勒萬河谷事件的地方，但不知道是否造成了人員傷亡。

在上述新聞發布當天，印度陸軍就以「罕見」的高效進行回應，稱某英文媒體發表的報導不實並予以「強烈反駁」。印軍方稱，該報導錯誤地聲稱印中在邊境實控線附近的加勒萬河谷地區發生衝突，撰寫該篇報導的記者懷有「惡意」。印度陸軍還特別強調，自今年2月雙方在班公湖兩岸落實脫離接觸協議以來，「任何一方都未曾試圖佔領脫離接觸中的地區」，「雙方正在繼續通過談判解決邊界問題，並在各自地區（己方一側）定期巡邏」。

此後儘管也有印媒熱衷炒作中方在邊境地區「違反協議」修建永久性建築等新聞，但來自印度內政部、國防部等的「匿名官員」往往在事後即予駁斥。

《印度教徒報》7月25日報導稱，印度國防部匿名高官表示，印中邊境對峙地區局勢穩定，沒有任何一方試圖重新佔領制高點陣地。另一位匿名官員則說，「雙方還考慮在此輪軍長級會談後，舉行師長級會談」。據悉，自兩國邊境對峙以來，除軍長級會談外，雙方還進行了10輪師長級會談、55輪團長級會談，互致軍事熱線達1450通。

多名印度政府官員和智庫學者對《環球時報》表示，他們認為中印邊境緊張局勢不會進一步升級。其中一位匿名高官稱，無論是印度國內的政治環境還是地區和國際環境，都不支持雙方再次爆發衝突，「毫無疑問，這樣的行為不符合任何一方的利益」，「印度始終尋求通過和平對話的方式與中方解決分歧，這與印度和巴基斯坦的領土糾紛截然不同，印中邊境實控線不會變成印巴停火線」。不過他承認，印中邊境緊張局勢是過去40餘年來的最高水平，政治互信遭到嚴重侵蝕，「後續重建互信將比當前談判更為艱難，而且一旦雙方完成武力降級後，很可能需要重新達成新的協議或升級現有協議」。