北京部委所屬機構 分批搬遷雄安新區

從今年起，北京將以在京部委所屬高校（大專院校）、醫院和大陸央企總部為重點，分期分批推動相關非首都功能向雄安新區疏解。

中新社報導，京津冀協同發展戰略於2014年提出，是中國大陸的重大戰略之一。京津冀協同發展領導小組辦公室有關負責人近日受訪時，作上述表示。

2014年以來，北京實施更加嚴格的產業准入標準，一批原本打算在北京新增的非首都功能設在北京之外，累計不予辦理新設立或變更登記業務超過2.3萬件；已有20多所市屬學校、醫院向京郊轉移，疏解一般製造業企業累計約3000家，疏解提升區域性批發市場和物流中心累計約1000個。北京市級機關35個部門共1.2萬人搬入位於通州區的城市副中心辦公。2020年，北京常住人口2189.3萬人，控制在2300萬人以內的目標順利完成。

有關負責人指出，從今年起，北京將以在京部委所屬高校、醫院和央企總部為重點，分期分批推動相關非首都功能向雄安新區疏解，努力在「十四五」期間形成一批標竿性項目，為深入實施中長期疏解任務奠定基礎。

近期，將做好以下幾方面工作：一是推進實施一批標誌性疏解項目。針對率先啟動的高校、醫院、央企總部等非首都功能疏解項目，制定具體實施辦法，明確年度重點工作和時間表、路線圖。做好疏解項目落地建設的前期工作，加強風險評估，做好疏解單位的人員思想工作，確保社會和諧穩定。

二是完善疏解激勵約束政策體系。進一步細化教育、醫療衛生、社保、住房等疏解政策的具體支持舉措，深入完善醫保、財稅等後續政策，增強雄安新區對疏解單位和人員的吸引力。

三是高標準高質量建設雄安新區。推動疏解項目優先向新區啟動區疏解，形成規模效應並集聚人氣。四是以疏解為契機支持北京高質量發展，加快建設副中心行政辦公區二期重大項目和公共服務配套設施。五是建立健全疏解工作推進機制。