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外媒指中華台北是「獨立的台灣」 陸批惡意炒作

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
台灣由「舉重女神」郭婞淳（前左）與「網球一哥」盧彥勳（前右）擔任掌旗官，排在第104個入場。本報資料照
台灣由「舉重女神」郭婞淳（前左）與「網球一哥」盧彥勳（前右）擔任掌旗官，排在第104個入場。本報資料照

BBC引述澳洲媒體指「中華台北」非中華人民共和國的一部分，而是「獨立的台灣」，中國大陸駐英使館回應稱，中方對此強烈不滿並堅決反對。

大陸駐英使館發表聲明稱，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。這既是不容置疑的客觀事實，也是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，不容任何挑戰和歪曲。中國政府堅持一個中國原則、反對「台獨」的嚴正立場不會改變，國際社會堅持一個中國原則的普遍共識不會改變。

聲明並稱，關於「中國台北」參與奧運會問題，國際奧委會根據1979年通過的《名古屋決議》，並按照往屆做法，對「中國台北」參加東京奧運會的隊名及隊徽作了明確規定，其本質是在一個中國原則下解決「中國台北」的參與問題。這一「奧運模式」是體育組織和國際社會共同遵循的原則。

聲明又稱，當前，中國大陸和台灣體育健兒及其他運動員正在東京奧運賽場上奮勇拚搏，祝願他們取得好成績。同時，中方敦促有關媒體在賽場外停止就涉台問題進行政治操弄和惡意炒作，停止干擾奧運賽事，為國際奧林匹克運動注入正能量，而非相反。

東京奧運 體育

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