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將政治滲入校園 香港教育局全面終止與教協工作關係

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
香港教育局七月31日宣布，全面終止與香港教協的工作關係，不再視其為教育專業團體。圖／取自觀察者網
香港教育局七月31日宣布，全面終止與香港教協的工作關係，不再視其為教育專業團體。圖／取自觀察者網

香港教育局7月31日宣布，由於香港教育專業人員協會（教協）過去不但積極參與民主組織「民陣」、「支聯會」，還將政治滲入校園，全面終止與香港教協的工作關係，不再視其為教育專業團體。

香港政府31日發布新聞公報指出，香港教育局發言人表示，香港教協自稱是一個教育專業團體，香港教育局在過去數十年，讓其與其他教育專業團體一起參與討論、協調和進行一些與教育相關的工作。然而，該會近年的言論和行徑往往與教育專業不符，本質上與政治團體無異，該會過去不但積極參與「民陣」及「支聯會」，還曾推動教師罷課，將政治滲入校園，而在社會動亂事件中，部分學生、甚至教師受影響參與暴力及違法活動，教協並沒有發揮教育專業的作用，加以教導及勸止，反而推波助瀾，實在有違教育宗旨，犧牲學生福祉。

香港教育局不能再視該會為教育專業團體，並宣布作出以下決定：第一，不會與教協或其代表舉行任何正式或非正式會議，也不會再就教育議題諮詢其意見。

第二，暫時不會處理該會轉介的個案或提出的關注，有關人士可直接聯絡教育局、相關學校或團體等。

第三，香港教育局會全面檢視轄下的諮詢組織及相關的教育團體，若有教協成員以該會代表身份出任委員或其他崗位，局方會考慮終止其任期、不承認其委員或成員資格、拒絕其參與有關會議或為此進入教育局的辦公大樓。

第四，原則上，香港教育局不再承認「教協」為教師舉辦的培訓課程，因此學校不應將教師在31日之後參加該會的課程，計算在每3年150小時的專業發展活動之內；如有特殊情況，學校認為可予承認，可與所屬教育局高級學校發展主任商討。

香港教育局發言人指出，香港教育近年深受政治及社會動亂打擊，不少教師及學生誤入歧途、甚至違法被捕，教育專業團體應秉持專業，幫助教師發揮其專業精神，協助莘莘學子明辨是非，守法循規，匡扶他們行正確的道路，然而，教協不但沒有履行如此使命，反而以教育專業團體作為包裝，實際上推動政治倡議，教協聲稱是教師工會，發言人表示，會員應觀其言論和行徑，深思該會是否真正能代表自己。

香港教育局發言人強調，教育局期望所有教育專業團體都恰如其分地履行其教育使命，教育局會繼續與名副其實的教育專業團體通力合作，為香港教育正本清源，做好培育年輕一代的工作。

香港 教育局

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