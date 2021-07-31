陸媒指 塔江艦暴露台灣造艦能力、技術和理念全面落後

海軍高效能艦艇後續艦首艦「塔江軍艦」，27日在蘇澳龍德造船廠舉行交艦儀式。但上海《澎湃新聞》卻指出，塔江級確實解決了沱江號存在的一些問題，但仍然存在很多問題，同時也凸顯出台灣政軍界、科研部門和造船業的理念已全面落後。

澎湃新聞31日發表「台灣『塔江』艦提前交付，所謂『航母殺手』名不副實」的文章指出，台灣海軍目前急需的是能替代老舊錦江級導彈巡邏艦。但錦江級裝備有聲吶、反潛魚雷和深水炸彈，具備基本的反潛能力，塔江級則完全不具備反潛能力。

可見台灣建造塔江級導彈巡邏艦真實目的並非替代錦江級，而是要研製一型反艦導彈發射平台，加強海軍整體反艦能力。

儘管塔江級最多可攜帶16枚反艦飛彈，但也因此擠占艦體空間，只能安裝簡單電子設備，導致其極度依賴友鄰作戰平台和作戰信息網絡，獨立作戰能力極弱。

另一方面，塔江級與沱江級艦號稱已實現隱身化，但台灣在隱身技術方面積累不多，實際效果存疑。防空方面，塔江艦配備「密集陣」近防 「海劍2」艦空飛彈，飛彈最大射程約30公里，採傾斜式固定發射箱。這種設計不僅限制了飛彈發射角，且載彈量少。

雖然塔江級具有一定的自衛能力，但如果對方反艦導彈發射平台在30公里外發動飽和攻擊，塔江級將應接不暇。而且像塔江級這些較新式的武器，肯定是戰時被重點關照的對象，彈道飛彈和各種類型反艦飛彈都是塔江級的惡夢，幾乎沒有機會對對手的航母發動攻擊。

文章稱，塔江級是台灣「國艦國造」計劃的一部分，先不說台灣資金是否充裕，僅是目前台灣日益萎縮的造船業就無力承擔，而且台灣相關配套軍工產業的研發能力還在不斷下降。

台灣中科院1999年就宣稱取得了兩項涉及艦空飛彈垂直發射的關鍵技術，但直到2007年，中科院對外展示的還是落後的傾斜式固定發射箱。「海劍2」在 2019年只能使用購買的美製MK-41垂直發射系統，進行首次陸上實彈射擊測試。

報導指出，「如果說研發、建造能力下降還能想辦法彌補，那麼台政軍界、科研部門和造船業的理念之落後則是其難以彌補的最大短板。」

澎湃新聞指出，台灣軍方計劃將「海劍2」安裝在老舊護衛艦上，以增強防空能力，但囿於艦體結構、內部空間和彈體長度，有些護衛艦並不適合安裝垂直發射系統，傾斜式固定發射箱也可勉強作為提升防空能力的辦法。

「就是這樣一個簡單的技術問題，台軍內部卻分成了『傾斜發射箱派』和『垂直發射系統派』，雙方互不相讓，甚至需要防務部門高層出面調和折衷。」

文章表示，中科院在垂直發射系統大行其道的21世紀，竟然還在琢磨傾斜式固定發射箱，甚至研製所謂「整合型版殼斜射式發射架」，也就是考慮隱身問題的傾斜式固定發射箱，目的只為不破壞艦艇的隱身外形。

澎湃新聞最後指出，塔江級飛彈巡邏艦是台灣「國艦國造」計劃中目前運行較為良好的項目，但也暴露出台灣方面在造艦能力、技術和理念已全面落後等問題。