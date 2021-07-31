廣東台山核電場燃料破損 停機檢修查找原因
中國廣東台山核電廠又出現問題，其1號機組運行過程中出現少量燃料破損，廠方決定停機檢修、查找燃料破損原因。就在6月中旬，1號機組曾監測到「放射性比活度」上升。
中廣核集團網站30日晚間公布，指1號機組運行過程中出現少量燃料破損，但仍在技術規範允許範圍內，機組可以繼續穩定運行。
這份公告說，1號機組剛投入運行不久，經中法雙方技術人員充分溝通，台山核電廠決定對1號機組進行停機檢修，查找燃料破損原因，更換破損燃料。
中廣核集團稱，目前反應爐安全可控。後續按照相關規程操作。
6月份，美國有線電視新聞網（CNN）率先報導，美國政府在評估一份關於中國廣東台山核電廠氣體外洩的報告，持有電廠部分所有權的法國企業警告，有「迫切的輻射威脅」。
事後，中國國家核安全局於6月16日才發布，廣東台山核電廠1號機組運行過程中監測到反應爐一迴路冷卻劑「放射性比活度」上升，但仍在規定允許的穩定運行範圍內，允許繼續營運。當局當時否認有洩漏事故。
行政院原子能委員會第一時間已啟動相關環境輻射監控加強機制，在往後一個月內測得台灣本島及離島的輻射監測值均為正常。同步蒐集中國鄰近區域，如香港、澳門的環境輻射監測站數據，也都在正常範圍。
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