快訊

評／運動員也是人：職業賽會如何正視「心理健康」？

戴資穎和對手激戰到倒在球場 笑吐回擊前想到這件事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

查找燃料破損原因 台山核電廠1號機組停機檢修

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
台山核電廠。中廣核集團官網
台山核電廠。中廣核集團官網

中國廣核集團30日在官網公告，經中法雙方技術人員充分溝通，決定對位在廣東江門的台山核電廠1號機組進行停機檢修，查找燃料破損原因，更換破損燃料。

美國有線電視新聞網CNN於今年6月驚爆，台山核電廠有「即時輻射威脅」；之後台山核電廠回應表示，台山核電廠1號機組已進入第2個燃料循環，處於滿功率運行狀態；台山核電廠2號機組已按計畫完成大修，已併網成功。

公告指出，1號機組運行過程中出現少量燃料破損，但仍在技術規範允許範圍內，機組可以繼續穩定運行，結合電網開工建設粵西開關站施工線路避讓需求，選擇這一時機停堆檢修。

公告表示，目前機組正在按照運行規程後撤至停爐狀態，反應爐安全可控，後續按照相關規程操作。

中廣核在公告中強調，按照核安全法規要求，始終確保核電安全，管理運行核電機組30年來，一直保持良好的安全運行業績，也保持信息公開透明，及時向社會公開核電廠運行事件和周邊環境監測數據，自覺接受獨立的環境監督，與廣東省等周邊地區共享核安全和環境監測信息。

台山核電廠是中法合作的核電廠，位於廣東省江門台山市赤溪鎮腰古村，面向南海，距離澳門和香港分別僅約67公里和130公里。

中國廣核集團30日在官網公告，決定對位在廣東江門的台山核電廠1號機組進行停機檢修。中廣核集團官網
中國廣核集團30日在官網公告，決定對位在廣東江門的台山核電廠1號機組進行停機檢修。中廣核集團官網

核電 廣東 南海

延伸閱讀

供電亮黃燈 台電：德基電廠下午重啟發電

核二廠2號機急停調查…因員工挪椅子不慎壓到

「華龍一號」首台主泵泵殼 成功出廠

空姐曝搭機時做「一件事」 就能獲得特殊禮遇

相關新聞

查找燃料破損原因 台山核電廠1號機組停機檢修

中國廣核集團30日在官網公告，經中法雙方技術人員充分溝通，決定對位在廣東江門的台山核電廠1號機組進行停機檢修，查找燃料破...

台港關係大倒退 學者憂：我駐港辦事處關閉是可見趨勢

我駐香港辦事處最後一名官員今日搭機返台，駐港辦僅剩當地52名雇員。中華港澳之友協會副祕書長、中國文化大學政治學系兼任助理...

港人觀看奧運噓中國國歌 警方拘捕一人

據報導，香港警方今天拘捕了一名男子，他涉嫌日前在公開場合觀看東京奧運頒獎典禮時侮辱中國「國歌」，違反「國歌法」

光時騎士9年重罪：〈港版國安法〉下第一個入獄的香港人

「第一個『因港版國安法有罪』的人...將入獄９年。」香港首宗國安法犯罪控訴，30日下午3點正式作出有罪判決——現年24歲的被告唐英傑，遭法庭種判〈煽動他人分裂國家罪〉入獄6年半、〈恐怖活動罪〉8年，因兩罪刑期分期執行，入獄總刑期為9年。

我駐港人員歸零 前駐港代表：非常遺憾也傷害兩岸關係

我駐港最後一名人員今日返台。前中華旅行社總經理（即當時我方駐港代表）鄭安國表示，這是非常遺憾的事，不只是台港關係大倒退，...

拒簽一中承諾 我駐港最後一名官員今返台

我駐香港辦事處最後一名官員倪伯嘉簽證30日到期，他將於今日搭機返台，駐港辦僅剩當地52名雇員維持運作。據了解，我方一直有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。