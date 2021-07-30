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查找燃料破損原因 台山核電廠1號機組停機檢修
中國廣核集團30日在官網公告，經中法雙方技術人員充分溝通，決定對位在廣東江門的台山核電廠1號機組進行停機檢修，查找燃料破損原因，更換破損燃料。
美國有線電視新聞網CNN於今年6月驚爆，台山核電廠有「即時輻射威脅」；之後台山核電廠回應表示，台山核電廠1號機組已進入第2個燃料循環，處於滿功率運行狀態；台山核電廠2號機組已按計畫完成大修，已併網成功。
公告指出，1號機組運行過程中出現少量燃料破損，但仍在技術規範允許範圍內，機組可以繼續穩定運行，結合電網開工建設粵西開關站施工線路避讓需求，選擇這一時機停堆檢修。
公告表示，目前機組正在按照運行規程後撤至停爐狀態，反應爐安全可控，後續按照相關規程操作。
中廣核在公告中強調，按照核安全法規要求，始終確保核電安全，管理運行核電機組30年來，一直保持良好的安全運行業績，也保持信息公開透明，及時向社會公開核電廠運行事件和周邊環境監測數據，自覺接受獨立的環境監督，與廣東省等周邊地區共享核安全和環境監測信息。
台山核電廠是中法合作的核電廠，位於廣東省江門台山市赤溪鎮腰古村，面向南海，距離澳門和香港分別僅約67公里和130公里。
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