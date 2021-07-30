我最後一名駐港人員抵台 陸委會：備妥因應方案

我駐港辦事處最後一名官員倪伯嘉簽證於今日到期，他已於今日搭機返台。陸委會今日對此表示，我駐港辦事處的業務運作暫未受到影響，但對駐處可能面臨的最壞情況，政府亦備妥因應方案。

陸委會表示，我方再度重申，我駐港辦事處始終以為民服務不中斷為目標，確保台港民眾權益，決不會因倪伯嘉今日返台而有所折扣。目前駐處各項業務運作如常，暫未受到影響。但對駐處可能面臨的最壞情況，政府亦備妥因應方。

陸委會又說，台港經貿人員往來一向密切，而我香港辦事處在台港關係的正向發展中扮演重要的角色。台港民眾均不樂見港處因不必要的政治考量而減損功能，甚至無法運作。