台港關係大倒退 學者憂：我駐港辦事處關閉是可見趨勢

我駐香港辦事處最後一名官員今日搭機返台，駐港辦僅剩當地52名雇員。中華港澳之友協會副祕書長、中國文化大學政治學系兼任助理教授蕭督圜表示，北京想辦法抹除掉台灣長期在香港的政治意涵，最終我方駐港辦事處關閉是可見的發展趨勢。

蕭督圜表示，我駐港辦事處最後一名台籍官員今日返台可從三點進行探討。首先，從兩岸關係的發展來看，北京認為一個中國與「九二共識」是交流的前提，在台灣不認同的情況下，阻礙我辦事處人員派遣來表達其不滿。

蕭督圜強調，從2019年政府聲援反送中至我方去年成立援港辦公室，種種舉動亦令北京與港府感到不滿，對方認為是台灣先破壞兩岸關係或台港關係的發展。

第二，從香港政治環境轉變來看，蕭督圜認為，「港版國安法」實施後，北京收緊香港的自由空間。從中共總書記習近平在「七一」的講話，未來不會允許在香港強調西方民主的價值與理念。我方過去強調支持香港的民主自由，爭取到港人的認同，甚至去年總統大選，總統蔡英文勝選連任有很大的程度與香港議題有關。

蕭督圜指出，這背後呈現出兩岸政治的不同，我駐港辦持續存在，讓港人可以對比兩岸政治的差異，也對北京推動在香港進行意識形態改造不利。因此，想辦法抹除掉台灣長期在香港的政治意涵，最終讓我方駐港辦事處關閉是可見的發展趨勢。

最後，從大陸近期的政策來看，蕭督圜指出，不管是對台的惠台方案，或是對港澳的粵港澳大灣區戰略，都是以吸納人才到大陸去為主，因此過去以港澳作為兩岸中介交流橋梁的功能降低，是以台港關係在未來兩岸關係中的角色，北京勢必予以調整。