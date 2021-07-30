快訊

楊勇緯的「東奧奪金」九宮格哪裡有問題？可以拿大谷翔平當範例

陳時中坦言AZ、莫德納供貨吃緊 第5輪將以現貨為主

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首位觸犯港版國安法遭起訴 24歲唐英傑今被判處9年重刑

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
唐英傑煽動分裂國家及恐怖活動罪共判處9年。（美聯社資料照）
唐英傑煽動分裂國家及恐怖活動罪共判處9年。（美聯社資料照）

首位因觸犯「港版國安法」遭起訴的24歲被告唐英傑，被控「煽動分裂國家及恐怖活動罪」，下午被香港高等法院共判處9年徒刑。

去年7月1日當天因駕駛插有「光復香港，時代革命」的中英語旗幟電單車，衝破警方封鎖線並撞倒3名警員，本周二被裁定煽動他人分裂國家及恐怖活動兩宗罪名，今天下午3時在高等法院審判。

此案是「港版國安法」2020年6月30日生效後，香港出現的首宗被控涉嫌違法案件。星島日報報導，辯方昨日指被告的行為屬案情較輕的一類，沒有導致他人嚴重受傷或財產受損，被告現已深感悔意，希望法庭予以輕判，並指兩罪源於同一事件，刑期應同期執行。

根據「港版國安法」，恐怖活動罪的最高刑罰為終身監禁，煽動他人分裂國家罪的最高刑罰則為10年徒刑。

法官早前裁定「光復香港，時代革命」八個字含有分裂國家及香港獨立的意思，能煽惑他人分裂國家，而被告公然違抗警員指示，故意不停車並衝破警方封鎖線，顯然是意圖針對警方設置的封鎖線，藉以挑戰法治，吸引公眾關注，讓更多人看到旗幟，因此不接受被告說詞。

港版國安法 香港

延伸閱讀

疫情干擾 香港結婚率大降37%

香港首宗國安法案 唐英傑2罪成 今下午3時判刑

游泳／「香港女飛魚」混血學霸 何詩蓓再奪女100自銀牌

履約爭議逾12年！ 林務局7.58億取得北門車站飯店所有權

相關新聞

首位觸犯港版國安法遭起訴 24歲唐英傑今被判處9年重刑

首位因觸犯「港版國安法」遭起訴的24歲被告唐英傑，被控「煽動分裂國家及恐怖活動罪」，下午被香港高等法院共判處9年徒刑。

拒簽一中承諾 我駐港最後一名官員今返台

我駐香港辦事處最後一名官員倪伯嘉簽證30日到期，他將於今日搭機返台，駐港辦僅剩當地52名雇員維持運作。據了解，我方一直有...

光時騎士9年重罪：〈港版國安法〉下第一個入獄的香港人

「第一個『因港版國安法有罪』的人...將入獄９年。」香港首宗國安法犯罪控訴，30日下午3點正式作出有罪判決——現年24歲的被告唐英傑，遭法庭種判〈煽動他人分裂國家罪〉入獄6年半、〈恐怖活動罪〉8年，因兩罪刑期分期執行，入獄總刑期為9年。

大陸國台辦批評吳釗燮 散布台獨言論

大陸國台辦30日再次點名外交部長吳釗燮，指稱吳釗燮散布「台獨」言論，警告勾結外部勢力謀獨拒統注定失敗。

與崔天凱待遇不同 秦剛赴美第一天就被「冷落」

第11任中國新任駐美大使秦剛28日抵達美國正式上任。但不同於崔天凱2013年赴美時受到美國外交官接待，並受邀會見時任美國...

中國參與阿富汗和解 布林肯：是一件積極的事

中國外長王毅28日在天津會見了神學士代表，肯定神學士是阿富汗「舉足輕重的軍事和政治力量」，並敦促神學士與東伊運等組織徹底...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。