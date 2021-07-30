疫情干擾 香港結婚率大降37%

官方統計顯示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的爆發導致香港去年的結婚率大幅下降37%。

統計處昨天公布了詳細的男女人口結構情況，在「粗結婚率」方面，2011年，本地女性及男性的粗結婚率分別為每千名女性有15.5宗，每千名男性為17.6宗。

到了2019年，粗結婚率為每千名女性10.8宗，每千名男性12.9宗。

報告表示，在COVID-19疫情影響下，2020年本地女性粗結婚率下降了37%，每千名女性只有6.8宗，每千名男性則是8.2宗。

報告指出，去年本地粗結婚率大跌，是受到疫情影響，但沒有提及2019年同一數字較2011年下跌的原因。

2019年中，香港爆發「反送中」運動，期間不少示威者堵路，令不少餐廳無法經營，當時有報導指出，一些原先準備年內結婚的民眾都延後舉行婚禮，以免嘉賓無法出席婚宴。

相關統計也指出，受到疫情觸發的封關影響，去年香港男性與中國大陸女性結婚的數字由2019年的6994宗大幅下降至1581宗。

另據統計，1991年，本地女性的初婚年齡為26.2歲，去年上升至30.4歲；男性的初婚年齡由29.1歲上升至30.4歲。

報告認為，香港男女初婚年齡上升的主因是受教育的時間增加以及較遲踏入社會工作。

截至去年，本地人口748萬1800人，其中女性406萬5500人，男性341萬6300人。