香港首宗國安法案 唐英傑2罪成 今下午3時判刑

首位因觸犯「港版國安法」遭起訴的24歲被告唐英傑，去年7月1日當天因駕駛插有「光復香港，時代革命」的中英語旗幟電單車，衝破警方封鎖線並撞倒3名警員，本周二被裁定煽動他人分裂國家及恐怖活動兩宗罪名，將於今30日下午3時在高等法院審判。

此案是「港版國安法」2020年6月30日生效後，香港出現的首宗被控涉嫌違法案件。星島日報報導，辯方昨日指被告的行為屬案情較輕的一類，沒有導致他人嚴重受傷或財產受損，被告現已深感悔意，希望法庭予以輕判，並指兩罪源於同一事件，刑期應同期執行。

根據「港版國安法」，恐怖活動罪的最高刑罰為終身監禁，煽動他人分裂國家罪的最高刑罰則為10年徒刑。

法官早前裁定「光復香港，時代革命」八個字含有分裂國家及香港獨立的意思，能煽惑他人分裂國家，而被告公然違抗警員指示，故意不停車並衝破警方封鎖線，顯然是意圖針對警方設置的封鎖線，藉以挑戰法治，吸引公眾關注，讓更多人看到旗幟，因此不接受被告說詞。