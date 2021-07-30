拒簽一中承諾 我駐港最後一名官員今返台

我駐香港辦事處最後一名官員倪伯嘉簽證30日到期，他將於今日搭機返台，駐港辦僅剩當地52名雇員維持運作。據了解，我方一直有向港府溝通，包含文化部、經濟部、教育部的官員都有向港府申請工作簽證，惟卡在「一中承諾書」，都未獲得回應。

台港關係持續惡化，據陸委會的「香港特殊地位檢討」報告指出，港府自2018年7月起，要求我港處候任處長頇簽署「一中承諾書」，作為核發工作簽證的條件，遭我方斷然拒絕。

這份報告提及，其後兩年來，我香港辦事處計10名派駐人員之簽證，亦遭設置「一中承諾書」障礙，此一無理要求更擴及我在港民間團體（外貿協會）與非屬港處編制單位（觀光局）主任層級人員。我方多次與港府溝通，未獲得善意回應，致我派駐人員皆無法續留及赴任。

6月中旬我方駐港的7名人員已返台，今日我駐港最後一名人員經濟部駐港代表倪伯嘉也將返台。

據指出，陸委會已建立遠端督導機制，相關業務將持續進行。由於雇員都是香港當地居民，涉及公權力之事項，仍會送回台灣內部由我方的相關機關與人員處理，雇員的業務內容仍為第一線收發件與急難救助的協處。

此外，有鑑於香港情勢，據了解，為了鼓舞雇員的士氣與免於後顧之憂，我方研擬放寬香港雇員來台定居的年限，原本工作6年可以申請，之後將依相關修法程序放寬；另外，雇員申請居留也會提供協處。