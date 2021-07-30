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王毅8月5日將主持新冠疫苗合作國際論壇會議

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸國務委員兼外長王毅。照片／中新網
大陸國務委員兼外長王毅。照片／中新網

大陸國務委員兼外長王毅將於8月5日主持新冠疫苗合作國際論壇首次會議。會議將以視頻形式舉行，主題為「加強疫苗國際合作，推進全球疫苗公平合理分配」。

中新網報導，大陸國家外長或主管部長、聯合國等國際組織代表、相關企業代表約30方將與會。作為此次會議的一部分，大陸和與會國家疫苗企業舉辦疫苗國際合作企業對話會。

今年5月，大陸國家主席習近平在全球健康峰會上宣布大陸進一步支持全球團結抗疫的五項舉措，其中包括倡議設立新冠疫苗合作國際論壇，由疫苗生產研發國家、企業、利益攸關方一道探討如何推進全球疫苗公平合理分配。

大陸外交部表示，世界仍處在新冠肺炎疫情大流行之中，疫苗是戰勝疫情的有力武器。此次論壇的召開，推動國際合作和疫苗在全球範圍內的公平可及，助力各國攜手抗擊疫情。

新冠疫苗 新冠肺炎 王毅

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