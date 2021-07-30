習近平屢轟校外培訓「依法管起來」多省落實「雙減」

大陸對科技、教育、外賣等多行業使出監管「連環拳」，引發中港股市暴跌，其中校外教育培訓面臨滅頂之災。官媒海外網報導，大陸國家主席習近平多次炮轟校外培訓亂象，增加家庭經濟負擔，擾亂正常教學秩序，要「依法管起來」。

近日大陸各地雷厲風行嚴打校外補習。專家稱，對教培行業的整改已是政治問題，涉及社會公平、生育成本、資本擴張、社會治理等領域，這次整頓監管預期將常態化。

教培行業站上風口浪尖之際，官方微信公眾號「學習小組」29日發文稱，「習近平總書記十分關心教育事業的改革發展」，過往多次就此發表重要論述。文章引述2018年9月10日，習近平在大陸全國教育大會上說：「良心的行業不能變成逐利的產業。對校外培訓機構要依法管起來，讓校外教育培訓回歸育人正常軌道。」

根據「學習小組」的統計，習近平今年至少3次提及整治校外培訓。在3月的大陸全國政協會議，習近平直指培訓亂象是「頑瘴痼疾」，「要繼續解決」。5月的中央深改委會議上，他指示要「強化線上線下校外培訓機構規範管理」。在6月考察青海期間稱「學校不能把學生的課後時間全部推到社會上去」。

河北、貴州、廣東、吉林、遼寧等多省近日迅速部署，由省委書記親自開會，雷厲風行落實「雙減」任務。遼寧省要求治理中小學教師違規有償補課行為；吉林省要求破除「超前教育」等功利現象；廣東要求杜絕培訓機構提前教授小學內容。

7月24日，中共中央發布「進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」。這份6,000字的「雙減」文件堪稱史上最嚴，除了叫停新的學科類校外培訓機構審批外，還要求「不得要求學生自批自改作業」、「依法依規嚴肅查處教師校外有償補課行為」等。