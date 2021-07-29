美參院外委會通過法案挺台參加世衛 北京喊反對

美國參議院外委會28日通過法案，要求國務卿協助台灣重獲世衛觀察員身分。大陸外交部發言人趙立堅29日表示，美國有關法案違反一中原則與中美三個聯合公報規定，也違反聯合國大會第2758號決議和世衛大會25.1號決議確認的基本原則。他要求，美方停止助台拓展國際空間。

據大陸外交部網站消息，趙立堅表示，「台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題。一個中國原則是中美關係的政治基礎，也是國際社會的普遍共識」。

趙立堅說，大陸堅決反對，「中國中央政府高度重視台灣同胞的健康福祉，在一個中國原則前提下，已經對台灣參與全球衛生事務作出妥善安排。」

趙立堅表示，美國有關方面應該充分認清台灣問題的高度敏感性，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，遵守國際法和國際關係基本準則，停止推進審議有關涉台消極議案，停止向「台獨」勢力發出錯誤信號，停止助台拓展所國際空間。