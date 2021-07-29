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吳謙：美方在台灣問題上「切香腸」 只會切到自己的手
針對美國國會近期推動涉台立法，以及美國運輸機在7月15日降落台灣，大陸國防部發言人吳謙29日再度警告美囼和台灣。吳謙表示，美方近期的言行嚴重干涉中國內政，威脅到台海和平穩定，呼籲美方勿向台獨發出錯誤訊號；同時也說民進黨不要誤判形勢，挾洋自重。
據大陸國防部微信公眾號，大陸國防部29日舉行記者會。吳謙說，「台灣是中國領土神聖不可分割的一部分。一個中國原則是中美關係的政治基礎」。美方言行違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政、嚴重損害中國領土主權和安全利益、嚴重威脅台海地區和平穩定，大陸對此堅決反對。
吳謙表示，正告美方，玩火者必自焚，在台灣問題上「切香腸」，只會切到自己的手。要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止挑釁行徑，不向「台獨」分裂勢力釋放錯誤信號，否則由此引發的一切嚴重後果由美方承擔。
同時，吳謙也警告，民進黨當局不要誤判形勢、挾洋自重、引狼入室，「倚美謀獨」只會把台灣帶向死路，只會禍害台灣民眾，也害了民進黨自己。
吳謙最後稱，「中國必須統一，也必然統一。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。中國人民解放軍始終保持高度戒備狀態，將採取一切必要措施，堅決粉碎任何『台獨』分裂圖謀。」
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