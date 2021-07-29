快訊

圖輯／林昀儒10歲稚嫩參賽照曝光 從小「越級打怪」一路拚進奧運

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吳謙：美方在台灣問題上「切香腸」 只會切到自己的手

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸國防部發言人吳謙。圖／大陸國防部網站
大陸國防部發言人吳謙。圖／大陸國防部網站

針對美國國會近期推動涉台立法，以及美國運輸機在7月15日降落台灣，大陸國防部發言人吳謙29日再度警告美囼和台灣。吳謙表示，美方近期的言行嚴重干涉中國內政，威脅到台海和平穩定，呼籲美方勿向台獨發出錯誤訊號；同時也說民進黨不要誤判形勢，挾洋自重。

據大陸國防部微信公眾號，大陸國防部29日舉行記者會。吳謙說，「台灣是中國領土神聖不可分割的一部分。一個中國原則是中美關係的政治基礎」。美方言行違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政、嚴重損害中國領土主權和安全利益、嚴重威脅台海地區和平穩定，大陸對此堅決反對。

吳謙表示，正告美方，玩火者必自焚，在台灣問題上「切香腸」，只會切到自己的手。要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止挑釁行徑，不向「台獨」分裂勢力釋放錯誤信號，否則由此引發的一切嚴重後果由美方承擔。

同時，吳謙也警告，民進黨當局不要誤判形勢、挾洋自重、引狼入室，「倚美謀獨」只會把台灣帶向死路，只會禍害台灣民眾，也害了民進黨自己。

吳謙最後稱，「中國必須統一，也必然統一。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。中國人民解放軍始終保持高度戒備狀態，將採取一切必要措施，堅決粉碎任何『台獨』分裂圖謀。」

民進黨 台獨 國防部

延伸閱讀

陸國台辦嗆美日台戰略對話：台獨鬧劇

未持有居留證的外來人口 可用統一證號預約施打疫苗

上海學者：日《防衛白皮書》表述 衝擊一個中國原則

再回應日本 國台辦：日本在台灣問題上有歷史欠帳

相關新聞

美參院外委會通過法案挺台參加世衛 北京喊反對

美國參議院外委會28日通過法案，要求國務卿協助台灣重獲世衛觀察員身分。大陸外交部發言人趙立堅29日表示，美國有關法案違反...

中俄防長會晤後 八月俄軍將與共軍舉行聯合演習

中俄防長會晤後，大陸國防部發言人吳謙29日表示，根據中俄達成的共識，俄方於8月參加在大陸舉行的「西部‧聯合—2021」演...

吳謙：美方在台灣問題上「切香腸」 只會切到自己的手

針對美國國會近期推動涉台立法，以及美國運輸機在7月15日降落台灣，大陸國防部發言人吳謙29日再度警告美囼和台灣。吳謙表示...

大陸痛批美國是病毒擴散國、隱瞞國 大搞溯源恐怖主義

中國大陸與美國針對新冠病毒溯源問題徹底槓上。美國國務卿布林肯28日在科威特會見世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，討論新...

陸國台辦嗆美日台戰略對話：台獨鬧劇

首屆「台美日國會議員戰略論壇」視訊會29日上午登場。大陸國台辦對此發布新聞稿，批評民進黨勾結外部勢力，上演台獨鬧劇，呼籲...

中共對台方針 專家：穩定性和連續性 5代領導一致傳承

廈門大學兩岸關係和平發展協創中心主任劉國深29日在「2021年兩岸關係研討會」上討論「中共對台大政方針的內涵與外延」提出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。