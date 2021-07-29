中共對台方針 專家：穩定性和連續性 5代領導一致傳承

廈門大學兩岸關係和平發展協創中心主任劉國深29日在「2021年兩岸關係研討會」上討論「中共對台大政方針的內涵與外延」提出五項觀點，其中包括，穩定性和連續性是中共中央對台方針最大政治特性，體現在五代中共領導集體對台方針一致傳承。

中國台灣網報導，由海峽兩岸關係研究中心主辦「2021年兩岸關係研討會」今日在廣西南寧開幕，本屆主題是「兩岸關係道路與選擇」，邀請兩岸百位專家學者，探討兩岸關係下一步該怎麼走。

劉國深提出五點觀察，第一，中共對台大方針是指中共中央涉台重大政策文獻提出重大政策措施，或中央領導人闡述的解決台灣問題的重要政治論述，在相當長時期內具有廣泛性的指導作用。

其次，中共中央對台大方針在對台工作中具有長期性、普遍性、全局性、戰略性指導意義。第三，穩定性和連續性是中共中央對台方針最大政治特性，體現在五代中共領導集體對台大方針結構一致的傳承中。

第四，在實現完全統一這一矢不渝的歷史任務過程中，中共中央對台方針也體現出與時俱進的靈活性和強大的環境適應能力。第五，中共中央對台大方針的繼承性、創新性和前瞻是與綜合國力快速崛起緊密結合的。