中俄防長會晤後 八月俄軍將與共軍舉行聯合演習

中俄防長會晤後，大陸國防部發言人吳謙29日表示，根據中俄達成的共識，俄方於8月參加在大陸舉行的「西部‧聯合—2021」演習。

據大陸國防部消息，吳謙說，這次演習的地點在大陸的寧夏回族自治區陸軍青銅峽合同戰術訓練基地，課題為聯合維護地區安全穩定。

據吳謙介紹，中俄雙方將成立聯合指揮部，中方參演部隊以西部戰區為主，俄聯邦武裝力量以東部軍區為主，雙方共派出兵力1萬餘人，投入多型飛機、火炮和裝甲裝備，混合編組、合帳籌畫、同台合練，共同核對總和提高部隊聯合偵搜預警、電子資訊攻擊、聯合打擊清剿等能力。

吳謙說，這次演習是鞏固發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，深化兩軍務實合作和傳統友誼，進一步展示雙方打擊恐怖主義勢力、共同維護地區和平與安全的決心和能力。