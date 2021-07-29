中國駐美大使秦剛抵美 非「戰狼」但作風強硬

中國新任駐美大使秦剛28日抵達華盛頓履新，當天晚上在駐美大使館向媒體發表談話，他表示「中美關係的大門已經打開，就不會關上」，並希望與美國各界架起溝通與合作的橋梁，共同推動中美關係重回正確發展軌道。

他並在駐美使館網站的「大使歡迎辭」中寫道，堅持致力於同美國各界加強溝通丶交流丶合作，促進中美關係健康穩定發展，明顯與日前天津會談期間，中國激烈抨擊美國對華政策的態度形成鮮明對比。

非「戰狼」卻強硬

現年55歲的秦剛被任命為駐美大使前，曾擔任中國外交部副部長，主理歐洲事務及禮賓事務。與1980年代以來歷屆的中國駐美大使不同，秦剛不僅缺乏大使經歷，也從未被派駐美國，缺少與美國打交道的經驗。

不過，據中國駐美使館的簡歷顯示，秦剛在中國外交系統任職逾30年，曾兩度擔任中國外交部發言人，並三度派駐英國。近年來，他也曾多次陪同中國領導人習近平出訪會晤外國領導人，顯然贏得習近平的信任。

《華爾街日報》曾形容秦剛是個「風度翩翩，個性內斂的職業外交官」，認為他行事謹慎丶沒有「戰狼」作風。2014年秦剛曾在記者會就媒體提問時任美國總統奧巴馬亞太之行是否刻意避開中國時，秦剛回說：「你來，或者不來，我就在這裡。」

同年，針對日方指責中國軍費預算增長，秦剛強硬回應說，中國人民解放軍不是只端著紅纓槍的童子軍，中國的國防開支適度增加完全合情合理。他說：「國外有些人總是希望中國是長不大的童子軍。如果是那樣的話，誰來維護國家安全？怎麼維護世界和平？如果是那樣的話，中國就安寧了？地區就穩定了？天下就太平了？」並強調「即使是童子軍，他的個頭也是一年比一年長，他的腳也是一年比一年大。你不能讓他總是穿著以前的小衣服丶小鞋吧？」

今年2月，面對媒體提問有關「戰狼外交」引發的風波時曾說「有國家或個人對中國的抹黑詆毀，他們恐怕都不能用『戰狼』來形容，那簡直就是『惡狼』」，並強調：「面對針對中國的各種瘋狂攻擊，中國外交官當然要站出來說不，這和一味示強完全是兩碼事。有人無故無理罵人，還不讓別人還嘴，豈有此理！」.

反擊西方批評

《紐約時報》則稱，雖然秦剛的態度要比「戰狼」外交官溫和些，但他為北京對西方壓力愈趨強硬的反擊，很早就樹立榜樣。並指出，秦剛善於在記者會上與記者辯論，有時更會用譏諷的方式來回答問題。

並舉例，秦剛2009年曾將收復西藏比作林肯總統廢除美國黑奴制，當時他說：「在達賴統治的舊西藏，實行的是黑暗的農奴制度，達賴是西藏農奴制度的總頭目。1959年中國徹底廢除了農奴制度，這和當時林肯總統廢除美國黑奴制的性質是一樣的。」

更早前，2008年當秦剛被問及美國樂隊「槍與玫瑰」(Guns N’Roses)發行名為《中國民主》(Chinese Democracy)新專輯，秦剛回答稱：「據我了解，很多人不喜歡這類音樂，因為它太嘈雜，噪音太大。」並對提問記者說：「我想你應該是一個成熟的成年人了吧？」

有學者認為，與崔天凱大使相比，秦剛可能表現得較為強硬。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究學院副教授李明江向路透社指出，秦剛可能比崔天凱更強硬，「但鑑於目前中美關係在很大程度上，受到國內壓力和戰略競爭等結構性因素的制約，大使對兩國關係的實際影響力有限。」

布魯金斯學會高級研究員何雷恩（Ryan Hass）則對《紐約時報》表示，習近平2015年訪美期間，秦剛「在他覺得有必要的時刻會毫不猶豫地激怒他人」。當時，何雷恩擔任國家安全委員會（National Security Council）的中國事務負責人。

「秦剛非常關注領導人如何被描述以及領導人公開露面所傳達的形象，」何雷恩說。「他在習近平對白宮進行國事訪問時尤其如此。」

棘手的中美關係

中美關係降至數十年來最低點，這使秦剛得要面對相當艱巨的挑戰。他必須在代表北京立場的同時，與華盛頓建立溝通的橋梁。在現時民主共和兩黨一致對華強硬的氣氛下，這項任務殊不簡單。

美國商會國際事務主管邁倫．布萊恩特（Myron Brilliant）曾表示：「要在目前極具挑戰性的氛圍下取得成功，下任中國駐美大使需要成為中美關係之間值得信賴的中介人，而不僅是北京政策的喉舌。」

另外，因為過去沒有豐富的美國經驗，李明江說：「秦剛在美國政治丶安全和外交界要建立人脈網路需要一些時間。」

《紐約時報》則引述前美國外交官丶現任亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）副所長的丹尼爾．拉塞爾(Daniel Russel)稱，秦剛的任命可能反映出「中國制度似乎正處於一個偏向對黨堅定忠誠，而非外交方面成就的階段」。

《紐約時報》稱，作為外交部副外長，秦剛一直是中國政策的堅定捍衛者，他在北京曾經召集外國外交官，對他們政府在新疆和其他有爭議問題上的聲明表示不滿。今年3月他就曾經召見歐盟駐華代表團團長對歐盟借口新疆人權問題對華制裁提出嚴正抗議。

（紐約時報丶華爾街日報等）

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