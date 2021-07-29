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美國防部長談助台 北京：反對美台軍事聯繫

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。圖/中新網
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。圖/中新網

美國國防部長奧斯汀27日表示，中國脅迫台灣人民，美國將堅守台灣關係法相關承諾，與台灣合作強化自我防衛能力，我外交部對此表示感謝。大陸國台辦29日則回應稱，反對美國與台灣展開任何形式的軍事聯繫。

大陸國台辦今日以發言人朱鳳蓮的名義回應。朱鳳蓮說，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。

她強調，「我們堅決反對美國與中國台灣地區開展任何形式的軍事聯繫。」

朱鳳蓮表示，大陸敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止向「台獨」勢力發出任何錯誤信號。

她並批評，民進黨當局妄圖「倚美謀獨」、「以武拒統」，只會把台灣民眾推向災難。

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