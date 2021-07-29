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美驅逐艦穿航台海 陸斥：台海安全風險最大製造者

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
美國海軍第七艦隊勃克級驅逐艦班福德號（USS Benfold）28日穿越台海。（取自第七艦隊網站）
美國海軍第七艦隊勃克級驅逐艦班福德號（USS Benfold）28日穿越台海。（取自第七艦隊網站）

美軍驅逐艦班福德號（USS Benfold）28日穿航台灣海峽，解放軍東部戰區29日上午發表新聞稿指責，班福德號導彈驅逐艦穿航台灣海峽並公開炒作。東部戰區新聞發言人施毅表示，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力對美艦進行全程跟監警戒。

美國海軍第七艦隊發布新聞稿表示，勃克級驅逐艦班福德號在當地時間28日依據國際法在台海例行過境，這展現美國對自由開放印太地區的承諾；美軍在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。

這是拜登政府上任以來，美國海軍第七次通過台海；前六次分別為2月4日馬侃號，2月24日魏柏號，3月10日芬恩號，4月7日馬侃號，5月18日魏柏號，與6月22日魏柏號。

解放軍東部戰區29日上午8時許發布的新聞稿指出，美頻頻實施類似挑釁行徑，充分說明美是台海和平穩定最大破壞者、台海安全風險最大製造者。

新聞稿重申，「東部戰區部隊隨時應對一切威脅挑釁，有決心、有信心、有能力捍衛國家主權和領土完整。」

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