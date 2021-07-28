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中俄防長會晤 喊強化合作、維護地區穩定

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸國務委員兼國防部長魏鳳和（右）28日與俄羅斯防長紹紹伊古（左）舉行會談。圖/取自大陸國防部網站
大陸國務委員兼國防部長魏鳳和（右）28日與俄羅斯防長紹紹伊古（左）舉行會談。圖/取自大陸國防部網站

中美高層天津會晤結束後，大陸國務委員兼國防部長魏鳳和28日與俄羅斯防長紹紹伊古舉行會談。魏鳳和說，中俄關係成為當今世界非常重要的穩定力量，雙方要強化全方位、全天候戰略協作，堅決捍衛中俄兩國核心利益，維護地區區安全穩定；而紹伊古則回應，俄方願與中方進一步加強軍事合作。

據陸媒新華社報導，魏鳳和正在塔吉克參加上海合作組織成員國國防部長會，28日中俄防長舉行了會談。

魏鳳和說，大疫情大變局下，中俄關係展現強大韌性，成為當今世界非常重要的穩定力量。今年6月，兩國元首視頻通話，宣布「中俄睦鄰友好合作條約」延期，向全世界展示了中俄弘揚條約精神、強化睦鄰友好、相互堅定支持的共同意願。

他強調，雙方應繼續強化全方位、全天候戰略協作，保持中俄關係穩定發展、高位運行。在應對阿富汗和中亞局勢變化、聯合打擊恐怖主義方面，雙方要溝通立場、形成共識、加強合作、協調行動，堅決捍衛中俄兩國核心利益，堅定維護國際公平正義與地區安全穩定。

紹伊古說，俄中關係是俄羅斯對外關係的重要優先方向。近年來兩軍合作領域不斷拓展，取得豐碩成果，達到前所未有的高度，為世界各國樹立了榜樣。俄方願與中方進一步加強軍事與軍技合作，保持聯演聯訓、軍事比賽、院校交流等方面良好合作勢頭。

紹伊古稱，當前地區安全形勢不確定因素增多，俄方高度關注阿富汗及中亞地區形勢的新變化，重視中方在阿富汗問題上的立場，願與中方和地區國家協調合作，為維護地區和平穩定作出積極努力。

阿富汗 俄羅斯 國防部

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