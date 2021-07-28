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美議員促企業取消贊助北京冬奧 陸：損害運動員利益

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。圖／北京日報
大陸外交部發言人趙立堅。圖／北京日報

北京冬奧會將於明年初舉行，美國一群國會議院議員日前敦促企業取消贊助北京冬奧，他們表示贊助北京冬奧，就是在支持新疆發生的種族滅絕。大陸外交部發言人趙立堅28日再次否認新疆發生種族滅絕的說法，並指相關作法損害的是各國運動員的利益和國際奧林匹克事業，中方對此堅決反對。

一群美國議員在一場聽證會上砲轟美國5間大企業的代表，稱這些企業透過與國際奧林匹克委員會合作，贊助北京冬奧。這5間企業包括Airbnb、可口可樂、英特爾、Visa、寶鹼公司。

趙立堅28日對此說，「注意到美國個別議員基於意識形態和政治偏見，借此對中方汙衊、抹黑，企圖干擾、阻礙破壞北京冬奧會的籌辦和舉行。這嚴重違背奧林匹克憲章精神，損害的是各國運動員的利益和國際奧林匹克事業，中方對此堅決反對。」

趙立堅指出，「這些議員的言論充斥著傲慢、無知和謊言，是典型的美式鬧劇，不得人心，也不會得逞。許多國家政府、奧會以及國際奧會在內的國際社會各界，也都明確反對這種將體育運動政治化的錯誤做法。」

趙立堅稱，「美方的個別反華議員在聽證會上反覆炒作相關議題，並向企業施壓，是用政治陰謀綁架商業，『以疆制華』的險惡用心昭然若揭。」他也稱，相信任何有理性有良知的企業，會作出正確的判斷。

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