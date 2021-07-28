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塔利班代表團訪問大陸 28日與王毅會面

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸國務委員兼外長王毅28日在天津會見到訪的阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達爾一行。（取自大陸外交部網站）
大陸國務委員兼外長王毅28日在天津會見到訪的阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達爾一行。（取自大陸外交部網站）

塔利班高級領袖率領的代表團訪問中國，並於28日與大陸外長王毅舉行會談。塔利班發言人同日證實代表團訪問中國。王毅7月14日曾對阿富汗局勢提出五點建議，表態「願在華舉辦阿富汗人內部談判」。

據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，塔利班政治領袖、首席談判代表巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）28日會見了王毅，這是塔利班佔領阿富汗巴達赫尚省（Badakhshan）和坎大哈省（Kandahar）等幾個關鍵地區以來，塔利班組織的高級成員首次訪問中國。

上海外國語大學中東研究所教授范鴻達早前對法新社表示，對中國來說，危險不在於誰在阿富汗掌權，危險在於該國繼續不穩定。

中國與阿富汗僅有一段很短的邊界—76公里，並且沒有公路通道。但北京當局擔心這一點點邊界會通向疆域遼闊、穆斯林佔多數的新疆。西方人權組織指控，在新疆，有多達100多萬維吾爾族人被關押在預防極端伊斯蘭主義的營地「進行再教育」。

范鴻達認為，一個不穩定的阿富汗自然會對中國邊境地區的安全構成某種威脅。「如果阿富汗陷入激烈的內戰，無疑將強化極端勢力。」

面對阿富汗墜入混沌的風險，北京早早就向塔利班打開談判大門。2019年9月，北京接待了一個到訪的塔利班代表團。今年6月底，王毅甚至提議願意在中國接待阿富汗雙方談判。但王毅也預設了一個條件：「必須避免恐怖主義」，「強化打擊東突厥斯坦伊斯蘭運動」。

有分析認為，北京塔利班可能達成如下的交易：塔利班不放過「維吾爾分離主義份子」，北京則給塔利班投資。塔利班似乎準備接受這項交易。

法新社就塔利班的中國立場在卡塔爾詢問塔利班發言人Suhail Shaheen時，這位發言人表示：「如果一個國家想開發我們的礦山，我們歡迎。」這位發言人日前接受香港南華早報採訪時曾保證，塔利班禁止任何人利用阿富汗攻擊任何國家，包括中國。

北京清華大學國家戰略研究院研究員錢峰指出，中國從來都沒有把塔利班當作恐怖組織，而是把它看作是一個激進的宗教組織。

但德國馬歇爾基金會研究員斯莫爾（Andrew Small）認為，中國可以與塔利班談判甚至可以達成協議，但後者的宗教動機令中國人不安，假如在維吾爾問題上雙方達成了協議，塔利班會走多遠，中國人沒有把握。

中國大陸接近伊斯蘭極端勢力還有另外一個因素，就是北京希望自己與阿富汗的經濟聯繫能得到安全保障。政治學家Atta Noori表示，北京不願意在阿富汗投入軍事力量，但是希望強化經濟紐帶，以充分利用該國豐富的礦藏。

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