王毅：肯定塔利班是阿富汗舉足輕重的軍事和政治力量

在美國加速從阿富汗撤軍後，北京積極展現出要在阿富汗問題扮演更大作用的企圖心。根據大陸外交部官網發布的消息，大陸國務委員兼外長王毅28日在天津會見到訪的阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達爾一行。

王毅明確表態，肯定塔利班是阿富汗舉足輕重的軍事和政治力量，有望在阿富汗和平和解和重建進程中發揮重要作用。

王毅並稱，美國和北約從阿富汗倉促撤軍，象徵美國阿富汗政策的失敗，以及阿富汗人民有了穩定和發展自己國家的重要機遇。

今年5月起，美國和北約就加速駐阿富汗部隊的撤軍行動。駐阿富汗美軍7月2日宣布，美國和北約部隊已撤離阿富汗最大的空軍基地巴格拉姆空軍基地，將該基地交給阿富汗軍方接管。

按美國總統拜登的要求，在駐紮阿富汗20年後，美軍將在今年9月11日 ，亦即「911事件」20周年前全部完成撤出。

在美國撤軍的同時，外界預期，塔利班在阿富汗將捲土重來。塔利班為1996至2001年間統治阿富汗的強硬派伊斯蘭武裝分子。

王毅告訴到訪的阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達爾一行，中國是阿富汗最大鄰國，始終尊重阿富汗主權獨立和領土完整，始終堅持不干涉阿富汗內政，始終奉行面向全體阿富汗人民的友好政策。

王毅說，「阿富汗屬於阿富汗人民，阿富汗的前途命運應該掌握在阿富汗人民手中。」希望塔利班以國家和民族利益為重，高舉和談旗幟，確立和平目標，樹立正面形象，奉行包容政策。

他強調，阿富汗各派別、各民族應團結一致，真正把「阿人主導、阿人所有」原則落到實處，推動阿富汗和平和解進程盡早取得實質成果，自主建立符合阿富汗自身國情、廣泛包容的政治架構。

但王毅同時告訴塔利班，「東伊運」（「東突厥斯坦伊斯蘭運動」，被北京認為是疆獨背後支持者）是被聯合國安理會列名的國際恐怖組織，對中國國家安全和領土完整構成直接威脅。

王毅說，打擊「東伊運」是國際社會共同責任。希望塔利班同「東伊運」等一切恐怖組織徹底劃清界限，予以堅決有效打擊，為地區安全穩定及發展合作掃除障礙，發揮積極作用，創造有利條件。

根據大陸外交部新聞稿，巴拉達爾對有機會到訪中國表示感謝。他表示，中國一直是阿富汗人民值得信賴的好朋友，讚賞中方在阿富汗和平和解進程中發揮的公正和積極作用。