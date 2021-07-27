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中共兩棲重型裝甲部隊演習渡海奪島 無人機群作戰曝光

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
駐紮在福建的中共解放軍73集團軍日前演習中使用大量的無人機群，做為登島演習的先鋒。（小央視頻微博）
駐紮在福建的中共解放軍73集團軍日前演習中使用大量的無人機群，做為登島演習的先鋒。（小央視頻微博）

台海情勢緊張之際，央視新聞頻道周二（27日）報導稱，正在東南沿海駐訓的中共解放軍第73集團軍某兩棲重型合成旅按照訓練計劃，組織兩棲重型合成裝甲部隊展開越海奪島體系聯合登陸演練。解放軍官兵快速奪佔演練目標119高地，完成此次任務，檢驗了兩棲合成部隊渡海登陸作戰能力。

報導稱，畫面中，無人機集群在演習即將開始時率先出動。

事實上，本月9日，央視亦曾罕見直播兩棲裝甲部隊海訓。報導顯示，解放軍陸軍第73集團軍兩棲裝甲部隊在某海域開展海上訓練。訓練使用中國大陸目前最先進的兩棲裝備05式裝甲車，圍繞海上戰術等進行。

據了解，大陸05式裝甲車強大的火力和調整性，能讓它可以勝任搶灘登島作戰任務。為後續的登陸部隊提供更加安全的登陸環境，擔任「踹門」的角色。

官方央視網原創短影音官微「小央視頻」23日發布影片稱，近日，中共解放軍在東海演習距台島最近的距離只有243公里。

大陸專家表示，這個距離意味着大陸部隊可以不日到達，如果一旦有意外行動，美軍根本就沒有機會介入到現在的台海衝突，更不可能對大陸海岸線目標進行各種登陸。

解放軍 央視 演習 台海

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