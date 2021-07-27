監管打擊 陸教育機構可能拆分業務及強化非學科類培訓

有分析師26日指出，受到大陸監管打擊，大陸校外教育培訓機構可能會尋求拆分業務，或加強非學科類培訓，以減輕監管對業務的衝擊。

路透報導，包括新東方、好未來及高途等在香港及美國上市的大陸教育股股價26日連續第二個交易日重挫。大陸當局近日宣布，規定學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作，現有學科類培訓機構統一登記為非營利性機構。

多家培訓機構表示，預期新規將對其校外培訓業務造成重大影響。一些分析師預期，其中部分規模較大的教育服務企業將採取行動，以化解大陸監管政策對業務的影響。華興證券分析師Don Lau在一篇報告中指出，培訓機構預期將不得不處置K9學科類培訓業務。

瑞銀全球財富管理投資長Mark Haefele指出，先前的規定實施時「往往沒有採取最嚴格的形式」，並稱上市校外教育培訓機構可能會尋求分拆其基於學校課程的業務，專注於其他領域，以避免下市。

晨星股票研究在一份報告中表示，認為「新東方和好未來都需要調整其K-12學科業務，長期來看，可能也要分拆非營利性義務教育業務，同時保留高中和其他業務，如海外考試的準備、成人英語和普通英語。」

報告還預計，這兩家機構將投資於非學科培訓，例如藝術、電腦程式、體育、音樂和其他課外項目，以維持公司上市資格。