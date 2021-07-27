快訊

第4輪已開放！不用再等疫苗簡訊了 直接上預約平台預約就成功

東奧桌球／男單首戰輕騎過關 林昀儒晉級16強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

監管打擊 陸教育機構可能拆分業務及強化非學科類培訓

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸校外教育培訓機構可能會尋求拆分業務，或加強非學科類培訓，以減輕監管對業務的衝擊。（圖／取自中國新聞周刊）
大陸校外教育培訓機構可能會尋求拆分業務，或加強非學科類培訓，以減輕監管對業務的衝擊。（圖／取自中國新聞周刊）

有分析師26日指出，受到大陸監管打擊，大陸校外教育培訓機構可能會尋求拆分業務，或加強非學科類培訓，以減輕監管對業務的衝擊。

路透報導，包括新東方、好未來及高途等在香港及美國上市的大陸教育股股價26日連續第二個交易日重挫。大陸當局近日宣布，規定學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作，現有學科類培訓機構統一登記為非營利性機構。

多家培訓機構表示，預期新規將對其校外培訓業務造成重大影響。一些分析師預期，其中部分規模較大的教育服務企業將採取行動，以化解大陸監管政策對業務的影響。華興證券分析師Don Lau在一篇報告中指出，培訓機構預期將不得不處置K9學科類培訓業務。

瑞銀全球財富管理投資長Mark Haefele指出，先前的規定實施時「往往沒有採取最嚴格的形式」，並稱上市校外教育培訓機構可能會尋求分拆其基於學校課程的業務，專注於其他領域，以避免下市。

晨星股票研究在一份報告中表示，認為「新東方和好未來都需要調整其K-12學科業務，長期來看，可能也要分拆非營利性義務教育業務，同時保留高中和其他業務，如海外考試的準備、成人英語和普通英語。」

報告還預計，這兩家機構將投資於非學科培訓，例如藝術、電腦程式、體育、音樂和其他課外項目，以維持公司上市資格。

香港 體育

延伸閱讀

大陸26日新增31例本土新冠確診 全在南京

北京打壓私營企業 女股神Cathie Wood持續倒貨陸股

積體電路銷陸占比 升至60%

台商間接處分陸資產 兩風險

相關新聞

12港人案 未成年者認罪獲輕判

去年想逃往台灣在海上被大陸公安拘捕的「十二港人案」中的黃臨福，承認「有意圖而企圖縱火」及企圖逃至台灣等罪名，因未成年被輕...

監管打擊 陸教育機構可能拆分業務及強化非學科類培訓

有分析師26日指出，受到大陸監管打擊，大陸校外教育培訓機構可能會尋求拆分業務，或加強非學科類培訓，以減輕監管對業務的衝擊...

王毅告訴薛曼 「台獨膽敢挑釁，中國有權採任何手段制止」

根據大陸外交部的新聞稿，大陸國務委員兼外長王毅26日下午在天津會見美國副國務卿薛曼時明確告訴薛曼，美國不得侵犯中國國家主...

南京再增38例確診病例 管控升級

南京新冠肺炎疫情反彈，南京官方昨通報，該市新增本土新冠肺炎確診病例卅八例，無症狀感染者一例，均與機場相關人員有關聯性。南...

西藏首次部署紅箭12反坦克導彈 可擊落直升機

中共解放軍西藏軍區微信公眾號7月22日報導稱，西藏軍區官兵在軍事鬥爭實踐中鍛造打贏能力，並公開該軍區演習照片，其中，紅箭...

被指涉及12港人偷渡來台案 陸委會：毫無所悉

港媒報導稱，12港人去年8月偷渡來台案中，案情指出，有協助潛逃的人士向其中的17歲男學生黃臨福表示，到台灣後會有台灣陸委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。