王毅告訴薛曼 「台獨膽敢挑釁，中國有權採任何手段制止」

根據大陸外交部的新聞稿，大陸國務委員兼外長王毅26日下午在天津會見美國副國務卿薛曼時明確告訴薛曼，美國不得侵犯中國國家主權，更不能破壞中國領土完整。台灣問題，更是重中之重。他強調，「如果台獨膽敢挑釁，中國有權利採取任何需要的手段予以制止」，奉勸美方在台灣問題上務必慎重行事。

薛曼則向王毅重申，美國堅持「一個中國政策」，不支持台灣獨立。

王毅表示，當前中美關係面臨嚴重困難和挑戰，下步是走向衝突對抗還是得到改善發展，需要美方認真思考，作出正確選擇。王毅還不客氣地指責拜登政府，「總體上延續了上一屆政府的極端和錯誤對華政策，不斷挑戰中國底線，加大對中國遏制打壓」。

他指出，出現上述問題，歸根到底在於美方的對華認知出了問題，把中國視為最主要對手甚至朝敵手方向推進。

王毅明白告訴薛曼，針對美中關係大陸方面的三條底線：

一、美國不得挑戰、詆毀甚至試圖顛覆中國特色社會主義道路和制度。中國的道路和制度是歷史的選擇，也是人民的選擇，事關14億中國人民的長遠福祉，事關中華民族的前途命運，是中方必須堅守的核心利益。

二、美國不得試圖阻撓甚至打斷中國的發展進程。中國人民當然也有過上更美好生活的權利，中國也有實現現代化的權利，現代化不是美國的專權，這涉及人類的基本良知和國際公義。中方敦促美方盡快取消對華實施的所有單邊制裁、高額關稅、長臂管轄以及科技封鎖。

三、美國不得侵犯中國國家主權，更不能破壞中國領土完整。涉疆、涉藏、涉港等問題從來不是什麼人權、民主問題，而是反疆獨、反藏獨、反港獨的大是大非問題，任何國家都不會允許國家主權安全受到損害。

王毅還說，「至於台灣問題，更是重中之重。兩岸雖尚未統一，但大陸和台灣同屬一個中國、台灣是中國領土一部分這一基本事實從來沒有改變，也不會改變。如果台獨膽敢挑釁，中國有權利採取任何需要的手段予以制止。我們奉勸美方在台灣問題上務必恪守承諾，務必慎重行事。」

但王毅同時表示，對於中美關係大陸的意見很明確，那就是通過對話找到一條不同制度、不同文化、不同發展階段的兩個大國在這個星球上和平共處之道，希美方樹立客觀正確的對華認知，回到理性務實的對華政策上來。

根據大陸外交部新聞稿，薛曼回應稱，美中關係是世界上最重要的雙邊關係。美方願繼續同中方進行開誠布公的接觸對話，也希望兩國實現和平共存，美方無意限制中國的發展，也不想遏制中國，樂見中國實現發展。

薛曼並指出，美中可以開展良性競爭，在應對氣候變化、禁毒以及國際地區熱點問題上進行合作，增強危機管控能力，避免發生衝突。希雙方共同採取行動，推動兩國關係改善。