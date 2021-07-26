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西藏首次部署紅箭12反坦克導彈 可擊落直升機

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
部署在西藏的紅箭12反坦克導彈，能夠攻擊坦克裝甲車輛以及堅固掩體，還能攻擊低速飛行的直升機。（新浪微博照片）
部署在西藏的紅箭12反坦克導彈，能夠攻擊坦克裝甲車輛以及堅固掩體，還能攻擊低速飛行的直升機。（新浪微博照片）

中共解放軍西藏軍區微信公眾號7月22日報導稱，西藏軍區官兵在軍事鬥爭實踐中鍛造打贏能力，並公開該軍區演習照片，其中，紅箭-12反坦克導彈在列。這被認為將在應付未來中印衝突時對付印度坦克。

這是中共解放軍首次公開在西藏列裝紅箭-12反坦克導彈。紅箭-12是中國北方工業公司研製出的一種單兵反坦克導彈，屬於第三代反坦克導彈系統，具備發射後不管、俯衝攻頂、威力大、全天候作戰等優點。

紅箭-12也是對付坦克、固定工事和低空飛行目標的一款「大殺器」。紅箭-12最早於2014年對外亮相。紅箭-12的破甲威力比美國標槍導彈大得多，紅箭-12的彈徑為135毫米，而標槍的彈徑只有114毫米。

紅箭-12採用了獨特的鉭製藥型罩破甲戰鬥部，可擊穿1,100毫米均質鋼裝甲。由於其打擊裝甲目標的方式主要為攻頂打擊，而坦克頂部的裝甲是最薄弱的，因此擊中基本就代表消滅目標。正因這一特點，外界分析指出，若紅箭-12應用於中印邊境局勢中，印軍坦克恐無招架之力，印軍任意一款包括坦克在內的裝甲車都將被擊中、摧毀。

另據觀察者網，「紅箭-12」飛彈系統全重22公斤，一套武器系統可由單兵攜行。採用圓筒式運輸發射箱與模組化設計。平時在彈藥的儲存有效期內可免維護保養。使用紅外焦平面成像引導頭，可提供全天候作戰能力，射程為2000米以上；也具備供晝間使用的電視成像引導頭，射程提高到4000米。

發射後飛彈可靠引導頭自行追蹤目標，避免射手長時間暴露在敵火力打擊範圍內。飛彈可沿直線軌跡飛行，也可通過拋物線彈道攻擊坦剋薄弱的頂部。能夠攻擊坦克裝甲車輛以及堅固掩體，還能攻擊低速飛行的直升機。

導彈 飛彈 西藏

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