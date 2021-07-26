被指涉及12港人偷渡來台案 陸委會：毫無所悉

港媒報導稱，12港人去年8月偷渡來台案中，案情指出，有協助潛逃的人士向其中的17歲男學生黃臨福表示，到台灣後會有台灣陸委會的人員接應，並提供聯絡暗號。陸委會26日對此表示毫無所悉，並稱台灣從來沒有介入香港事務。

陸委會表示，毫無所悉，沒有評論。我方要強調，政府從來沒有介入、也從來沒有干預香港內部事務。台灣與世界民主國家一樣，密切關注香港情勢發展，並強力聲援港人追求自由民主人權，與國際社會共同要求中共保持克制，以和解取代拘捕，以對話取代鎮壓。

陸委會稱，政府已多次強調，對於港人人道援助均依人道原則及相關法規妥適處理，但台灣也是一個法治社會，以非法方式來台者政府絕不鼓勵。

港媒香港01報導，12港人涉去年偷渡時於大陸水域被截獲，其中9人遣返回港後，被控妨礙司法公正罪。

其中，17歲男學生黃臨福26日在香港區域法院承認妨礙司法公正罪，為該案首名認罪的被告。與之前承認的有意圖而企圖縱火等罪，黃就兩案被判入教導所。