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東奧游泳／「台灣蝶王」王冠閎泳破全國紀錄 預賽名列第二進準決賽

陸國台辦：台灣參加奧運的問題是以「一中原則」解決

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（取自觀察者網）
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（取自觀察者網）

正值東京奧運會期間，大陸國台辦今日發新聞表示，台灣參加奧運會，是本著一中原則，並稱民進黨在體育賽事上搞動作謀「獨」，沒有出路。

在東京奧運期間，蔡英文總統日前稱，無論遭遇多大挑戰，也不會阻擋台灣成為世界的一員，並且感謝日本將一切化為可能。

大陸國台辦今以發言人朱鳳蓮的名義表示，台灣是中國的一部分，兩岸同胞都是中國人。「我們祝願兩岸體育健兒共創佳績。」

朱鳳蓮接著稱，「關於『中國台北』參與奧林匹克運動會問題，本著一個中國原則，1979年國際奧會通過『名古屋決議』，並按照往屆做法，對『中國台北』參加東京奧運會的隊名和隊徽作了明確規定，其本質是在一個中國原則下解決『中國台北』的參與問題。」

朱鳳蓮又說，「奧運模式」是國際體育組織和兩岸體育界人士共同遵循的原則。「必須指出，原則問題不容挑戰，在體育賽事上搞小動作謀「獨」沒有出路，只能自食其果。」

東京奧運 體育 朱鳳蓮

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