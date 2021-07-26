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陸：美方就氣候變遷、伊朗核武、朝核等向中方尋求支持

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
中美外交高層官員今天在天津舉行會談。澎湃新聞
中美外交高層官員今天在天津舉行會談。澎湃新聞

大陸外交部副部長謝鋒今日表示，他與美國副國務卿薛曼的會談，明確向對方表示反對美方干涉中國內政，而美方就氣候變遷、伊朗核武、朝核武等問題向中方尋求支持。他強調，合作要有互信、互利為前提，不能一邊尋求合作，一邊損害中方利益。

據澎湃新聞報導，謝鋒表示，會談中，中方直接面對兩國關係存在的問題，開誠布公地闡明中方對發展中美關係的態度和立場，明確反對美方干涉中國內政、損害中國利益，明確要求美方改弦易轍、糾正錯誤。

他稱，雙方也就各自和共同關心的廣泛議題深入交換了意見，美方就氣候變化、伊朗核、朝核等問題尋求中方的合作與支持。

他強調，「中方在這些問題上一直負責任地發揮著建設性作用」。需要強調的是，合作需要以互信為基礎，以互利為前提，以良好的雙邊關係氛圍為必要條件。美方應當樹立正確的合作觀，不能一邊尋求合作，一邊損害中國利益，這是行不通的。

謝鋒最後說，總體看，這次會談深入、坦率，增進了對彼此立場的瞭解，對爭取下一階段中美關係健康發展是有益的。

核武 伊朗

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