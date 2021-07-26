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國安法效應 香港浸大新學年必修國安教育

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
港版國安法實施後，有評論認為一國兩制難以維持。大公報
港版國安法實施後，有評論認為一國兩制難以維持。大公報

香港浸會大學表示，會將國安教育納入必修課程，但不計算學分。

據香港電台報導，浸大副校長周偉立表示，國安教育將會納入必修的「聯通課程」，新學年入學的大學生要在畢業前完成相關課程。

他指，計劃國安教育課程涵蓋較多範圍，包括網路、環境、公共衞生等，希望學生更全面了解國家安全，而非只著重於政治、法律等議題。

另被問到有媒體高層被控違反國安法、政府研究訂立「假新聞法」等，有否影響傳理系招生，校長衞炳江表示，今年報讀傳理系的情況沒有太大問題，但未有最終數據。

他表示，現時有很多社交媒體，市民舉起手機作直播成為傳媒新生態，整個領域出現很多假消息，別有用心的團體會利用有關消息影響市民的心態，認為對傳媒界的影響很大。

國安法 香港 直播

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