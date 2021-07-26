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中美高層天津會談之際 中共宣布將於南海軍演

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
中共宣布將於南海軍演。大陸海事局
中共宣布將於南海軍演。大陸海事局

中美外交高層今天於天津舉行會談之際，中共官方宣布，7月27日至29日在南海川島東南海域將進行軍事訓練。

根據廣東海事局發布：

粵航警157/21，南海，7月27日1800時至29日2200時，以下四點連線海域內進行軍事訓練：

（1）21-08N 113-10E，（2）21-08N 113-40E，（3）20-38N 113-40E，（4）20-38N 113-10E。過往船舶在該海域外5海里以外通過。

另據澎湃新聞，大陸外交部副部長謝鋒在天津與美國副國務卿薛曼會談時表示，中美關係目前陷入僵局面臨嚴重困難，根本原因就是美國一些人把中國當作假想敵；並稱中方敦促美方改變當前這種極其錯誤的思維和極其危險的對華政策。

而彭博社報導，有美國高級官員表示，薛曼將對美國認為中國的行為違反國際承諾或原則的領域提出擔憂，包括香港和新疆的人權問題。

南海 薛曼

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